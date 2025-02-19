Tuyển Giám đốc kinh doanh Tiim Group Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Tiim Group Co., Ltd.
- Hồ Chí Minh: 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chế độ làm việc: Toàn thời gian cố định
- Địa điểm làm việc: Văn phòng tại 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
- Thời gian làm việc: 7.5 tiếng / ngày từ thứ hai đến thứ sáu + 4 tiếng WFH sáng thứ 7. Có thể WFH ngoài giờ khi có nhu cầu công việc phát sinh.
BẠN SẼ LÀM GÌ?
Mục tiêu: Phát triển kinh doanh du học.
1 Lập kế hoạch phát triển kinh doanh
2 Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh cấp dưới
3 Giám sát hoạt động kinh doanh của đội ngũ để đạt mục tiêu kinh doanh
4 Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển kỹ năng nghiệp vụ cho cấp dưới
5 Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của công ty
BẠN SẼ YÊU THÍCH THÔI!
1 Mức lương hấp dẫn dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm
2 Thưởng xứng đáng dựa vào kết quả cá nhân
3 Sau thời gian thử việc 01 tháng, ký hợp đồng lao động chính thức, BHXH đầy đủ theo luật lao động
4 Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thoải mái
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tiim Group Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tiim Group Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
