Tuyển Giám đốc kinh doanh Tiim Group Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Chế độ làm việc: Toàn thời gian cố định

- Địa điểm làm việc: Văn phòng tại 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

- Thời gian làm việc: 7.5 tiếng / ngày từ thứ hai đến thứ sáu + 4 tiếng WFH sáng thứ 7. Có thể WFH ngoài giờ khi có nhu cầu công việc phát sinh.

BẠN SẼ LÀM GÌ?

Mục tiêu: Phát triển kinh doanh du học.

1 Lập kế hoạch phát triển kinh doanh

2 Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh cấp dưới

3 Giám sát hoạt động kinh doanh của đội ngũ để đạt mục tiêu kinh doanh

4 Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển kỹ năng nghiệp vụ cho cấp dưới

5 Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của công ty

BẠN SẼ YÊU THÍCH THÔI!

1 Mức lương hấp dẫn dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm

2 Thưởng xứng đáng dựa vào kết quả cá nhân

3 Sau thời gian thử việc 01 tháng, ký hợp đồng lao động chính thức, BHXH đầy đủ theo luật lao động

4 Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thoải mái