Tuyển Giám đốc kinh doanh NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4,000 USD

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Mức lương
2,000 - 4,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VIB khu vực Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 2,000 - 4,000 USD

- Chịu trách nhiệm (i) xây dựng, triển khai và quản lý bán hàng theo các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ thông qua kênh mạng lưới chi nhánh và (ii) quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo an toàn tín dụng của Đơn vị kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh của Đơn vị kinh doanh được phân công dựa trên định hướng chiến lược của Khối NHBL và phù hợp với đặc điểm, tình hình và các cơ hội tại thị trường khu vực;
- Tổ chức triển khai và quản lý kế hoạch kinh doanh hiệu quả nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Đơn vị kinh doanh được phân công phù hợp với từng đối tượng khách hàng mục tiêu theo chiến lược kinh doanh của Khối NHBL;
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới khách hàng cho hoạt động kinh doanh của Khối NHBL;
- Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt cấp tín dụng theo phân quyền và quy định của VIB đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững;
- Quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động của Đơn vị kinh doanh phụ trách đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững phù hợp với chiến lược của Khối NHBL;
- Tuyển dụng, huấn luyện, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới để đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 2,000 - 4,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 288A An Dương Vương, Phường 4, Quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

