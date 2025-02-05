Tuyển Giám đốc kinh doanh EDUPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng mô hình kinh doanh và đảm bảo mục tiêu doanh thu, lợi nhuận.

• Xây dựng mô hình kinh doanh và cách tăng trưởng, mở rộng quy mô.

• Mở hệ thống chuỗi trung tâm tiếng Anh offline.

• Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh cho hệ thống đảm bảo mục tiêu doanh thu, lợi nhuận

• Nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu học tiếng Anh tại các khu vực.

• Phát triển và triển khai các chương trình tuyển sinh hiệu quả.

2. Quản lý vận hành hệ thống trung tâm:

• Quản lý đội ngũ Giám đốc Trung tâm để đạt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hàng tháng/quý/năm.

• Quản lý hoạt động vận hành của trung tâm bao gồm: vận hành chương trình học, sản phẩm, tuyển dụng quản lý giáo viên tại cơ sở, chăm sóc học sinh phụ huynh,...)

• Thiết lập và quản lý các trung tâm tiếng Anh tại các huyện, tỉnh

3. Xây dựng đội ngũ:

• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự cho hệ thống trung tâm.

• Xây dựng đội ngũ kinh doanh vững mạnh tại các địa phương.