Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5,500 USD

Mức lương Từ 5,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Từ 5,500 USD

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Cty iHouzz cần tuyển nhân sự cấp cao như sau: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH TIẾP THỊ

- Thu nhập : Từ $5,500 + Hoa hồng kinh doanh + Thưởng vượt chỉ tiêu + ESOP

- Địa điểm : 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM và các VPGD thuộc hệ thống iHouzz

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh & tiếp thị

- Xây dựng và mở rộng hệ thống kinh doanh và thị phần môi giới bất động sản nhà phố cả nước.

- Quản lý, phát triển đội ngũ kinh doanh, tổ chức đào tạo và tối ưu hiệu suất bán hàng.

- Phát triển thương hiệu, quản lý các chiến dịch tiếp thị, quảng bá.

- Tối ưu quy trình bán hàng, dịch vụ khách hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số.

Với Mức Lương Từ 5,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ngành BĐS, đặc biệt về kinh doanh & tiếp thị mảng môi giới nhà phố.

- 3 năm ở vị trí quản lý cấp cao, có khả năng lãnh đạo đội nhóm >300 nhân sự.

- Am hiểu thị trường, có kỹ năng đàm phán, chiến lược kinh doanh & tiếp thị.

- Tư duy chiến lược, phân tích dữ liệu và ra quyết định dựa trên hiệu quả thực tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ Thì Được Hưởng Những Gì

