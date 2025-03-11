Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company
- Hồ Chí Minh: Quận 3
- Vĩnh Long, Quận 3
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng OGSM, Ngân sách hàng năm thuộc phạm vi phụ trách
Quản lý, điều hành bán hàng: Sáng tạo và áp dụng phương pháp tốt nhất, chính sách, quy trình và thủ tục để hỗ trợ và cải tiến hiệu quả bán hàng, đấu thầu; Đánh giá các tiềm ẩn rủi ro, khó khăn của quá trình bán hàng, đấu thầu
Quản lý, điều hành con người: Thể hiện phong cách lãnh đạo, điều phối và huấn luyện (coaching) cho đội ngũ nhân viên, đảm bảo tất cả công nhân viên được đào tạo để giúp họ thành công trong vai trò, trách nhiệm được giao.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp hoặc cấp trên liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
Giao tiếp được tiếng Anh, hiểu biết sản phẩm
Khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh
Năng lực đối ngoại, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh
Khả năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt
Làm việc nhóm và quản lý nhóm
Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo kết quả công việc.
Khả năng điều hành, tổ chức, quản lý công việc và nhân sự, thuyết trình
Tích cực, Trách nhiệm và chuẩn mực
Tinh thần chủ động, hỗ trợ và làm việc độc lập/ đội nhóm tốt"
Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống
Chịu được áp lực công việc cao
Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH và hưởng 12 ngày phép/năm theo quy định;
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công tác phí;
Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao;
Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty
Tham gia nhiều hoạt động chung của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company
