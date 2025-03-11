Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3 - Vĩnh Long, Quận 3

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng OGSM, Ngân sách hàng năm thuộc phạm vi phụ trách

Quản lý, điều hành bán hàng: Sáng tạo và áp dụng phương pháp tốt nhất, chính sách, quy trình và thủ tục để hỗ trợ và cải tiến hiệu quả bán hàng, đấu thầu; Đánh giá các tiềm ẩn rủi ro, khó khăn của quá trình bán hàng, đấu thầu

Quản lý, điều hành con người: Thể hiện phong cách lãnh đạo, điều phối và huấn luyện (coaching) cho đội ngũ nhân viên, đảm bảo tất cả công nhân viên được đào tạo để giúp họ thành công trong vai trò, trách nhiệm được giao.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp hoặc cấp trên liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Dược hoặc QTKD/Kinh tế

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

Giao tiếp được tiếng Anh, hiểu biết sản phẩm

Khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh

Năng lực đối ngoại, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh

Khả năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt

Làm việc nhóm và quản lý nhóm

Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo kết quả công việc.

Khả năng điều hành, tổ chức, quản lý công việc và nhân sự, thuyết trình

Tích cực, Trách nhiệm và chuẩn mực

Tinh thần chủ động, hỗ trợ và làm việc độc lập/ đội nhóm tốt"

Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống

Chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực;

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH và hưởng 12 ngày phép/năm theo quy định;

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công tác phí;

Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao;

Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty

Tham gia nhiều hoạt động chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company

