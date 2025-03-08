Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng từ 25 triệu/tháng + Thưởng doanh thu & lợi nhuận + Cổ phần lợi nhuận (nếu đạt thành tích xuất sắc). Cơ hội trở thành người tiên phong, dẫn dắt thị trường máy lọc nước ion kiềm Việt Nam. Làm việc tại TP.HCM/Hà Nội, cơ hội đi công tác trong và ngoài nước. Đóng BHXH, thưởng lễ, Tết, phụ cấp đầy đủ Cung cấp trang thiết bị làm việc, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chiến lược & Phát triển thị trường:

- Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường cho máy lọc nước ion kiềm theo 2 hướng:

Sản xuất OEM – Hợp tác với doanh nghiệp có nhu cầu phát triển thương hiệu riêng.

Phân phối Ecotar 9 Slim T – Xây dựng hệ thống đại lý, nhà phân phối rộng khắp.

- Tạo dựng mối quan hệ chiến lược với các đối tác trong ngành gia dụng, nhà bếp, thiết bị vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, spa, đào tạo sức khỏe.

- Định vị thương hiệu MAW là lựa chọn hàng đầu của người Việt trong ngành nước ion kiềm.

Xây dựng & Quản lý Hệ thống Phân phối:

- Phát triển 50 - 100 đại lý, nhà phân phối trong vòng 2 năm.

- Ký kết hợp tác với 10 - 20 doanh nghiệp OEM.

- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý đội ngũ kinh doanh nhằm mở rộng & tối ưu hệ thống bán hàng.

Đàm phán & Tăng trưởng Doanh thu:

- Chốt hợp đồng OEM & nhà phân phối lớn, thúc đẩy tăng trưởng doanh số mạnh mẽ.

- Kiểm soát lợi nhuận, tối ưu chi phí kinh doanh để đảm bảo hiệu suất cao nhất.

Yêu Cầu Công Việc

5+ năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong ngành máy lọc nước, gia dụng, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, làm đẹp.

Có kinh nghiệm phát triển hệ thống phân phối, OEM, quản lý kênh bán hàng B2B, B2C.

Tư duy chiến lược, kỹ năng đàm phán xuất sắc, có quan hệ rộng trong ngành.

Đam mê với sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mong muốn lan tỏa giá trị cho cộng đồng.

Tại Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh

