Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh

Giám đốc kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cứng từ 25 triệu/tháng + Thưởng doanh thu & lợi nhuận + Cổ phần lợi nhuận (nếu đạt thành tích xuất sắc). Cơ hội trở thành người tiên phong, dẫn dắt thị trường máy lọc nước ion kiềm Việt Nam. Làm việc tại TP.HCM/Hà Nội, cơ hội đi công tác trong và ngoài nước. Đóng BHXH, thưởng lễ, Tết, phụ cấp đầy đủ Cung cấp trang thiết bị làm việc, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chiến lược & Phát triển thị trường:
- Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường cho máy lọc nước ion kiềm theo 2 hướng:
Sản xuất OEM – Hợp tác với doanh nghiệp có nhu cầu phát triển thương hiệu riêng.
Phân phối Ecotar 9 Slim T – Xây dựng hệ thống đại lý, nhà phân phối rộng khắp.
- Tạo dựng mối quan hệ chiến lược với các đối tác trong ngành gia dụng, nhà bếp, thiết bị vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, spa, đào tạo sức khỏe.
- Định vị thương hiệu MAW là lựa chọn hàng đầu của người Việt trong ngành nước ion kiềm.
Xây dựng & Quản lý Hệ thống Phân phối:
- Phát triển 50 - 100 đại lý, nhà phân phối trong vòng 2 năm.
- Ký kết hợp tác với 10 - 20 doanh nghiệp OEM.
- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý đội ngũ kinh doanh nhằm mở rộng & tối ưu hệ thống bán hàng.
Đàm phán & Tăng trưởng Doanh thu:
- Chốt hợp đồng OEM & nhà phân phối lớn, thúc đẩy tăng trưởng doanh số mạnh mẽ.
- Kiểm soát lợi nhuận, tối ưu chi phí kinh doanh để đảm bảo hiệu suất cao nhất.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

5+ năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong ngành máy lọc nước, gia dụng, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, làm đẹp.
Có kinh nghiệm phát triển hệ thống phân phối, OEM, quản lý kênh bán hàng B2B, B2C.
Tư duy chiến lược, kỹ năng đàm phán xuất sắc, có quan hệ rộng trong ngành.
Đam mê với sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mong muốn lan tỏa giá trị cho cộng đồng.

Tại Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh

Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 114 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-kinh-doanh-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job330444
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Giám đốc kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 80 Triệu
CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Giám đốc kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 80 Triệu
CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MEDIPHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MEDIPHARMA
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 80 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhung Như làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nhung Như
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH CON CHIM NHẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH CON CHIM NHẠI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PRO MATERIALS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PRO MATERIALS VIỆT NAM
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi
2 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH OTSU LABS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH OTSU LABS
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần Bất động sản BHS
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần VCCorp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi
2 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần 1OFFICE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần MORIKOMART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty Cổ phần MORIKOMART
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MEDIPHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MEDIPHARMA
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 45 - 50 Triệu Công ty TNHH Elipsport
45 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DECORNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DECORNOW
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM
2 - 5 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN THÀNH
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm