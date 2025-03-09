Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thưởng KPI, thưởng hiệu suất và các phúc lợi khác theo chính sách công ty. Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về marketing và quản lý. Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Du lịch và team building thường niên Thưởng các ngày Lễ Tết Tổ chức hội thao hàng năm, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Điều hành, quản lý mạng lưới kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Quan hệ đối tác, sale nội bộ đang sẵn có để nắm bắt tình hình bán hàng cụ thể từng thời điểm; kịp thời đưa ra phương án kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh.

- Phối hợp tốt với sale và đối tác để xây dựng hệ thống bán hàng lớn mạnh, đội ngũ chuyên nghiệp.

- Mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, tìm kiếm đối tác, nguồn sale mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Nông học, Trồng trọt,....

- Đã có kinh nghiệm từ 5 năm kinh doanh mảng thuốc Bảo vệ thực vật, phân bón (bắt buộc).

- Có kinh nghiệm vận hành hệ thống phân phối.

- Có khả năng lãnh đạo nhân viên, tổ chức và sắp xếp công việc hiệu quả.

- Có kỹ năng thuyết trình và đàm phán tốt.

- Đam mê kinh doanh, năng động, sáng tạo, độc lập, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ

