Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MedCAT là công ty tiên phong về công nghệ AI tại Việt Nam, tập trung phát triển các giải pháp số hóa đa lĩnh vực và các ứng dụng thông minh trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm. Năm 2024, MedCAT AI INSURANCE , một sản phẩm của MedCAT vinh dự nhận giải thưởng AI Awards do Bộ Khoa học công nghệ và Báo VNExpress phối hợp tổ chức, khẳng định năng lực và chất lượng sản phẩm vượt trội của MedCAT trong lĩnh vực hoạt động.

Với nền tảng bảo hiểm đã được tự động hóa từ khâu tiếp cận khách hàng tới giải quyết bồi thường ở bước cuối cùng, MedCAT mở rộng hoạt động và đặt mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý bồi thường con người hàng đầu cho các công ty bảo hiểm. Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi không ngừng tìm kiếm những tài năng sáng tạo và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, y tế và bảo hiểm cùng đồng hành. Làm việc tại MedCAT, bạn sẽ có cơ hội tham gia vào một tập thể tài năng, sáng tạo, khát khao tạo ra những sản phẩm mới, dịch vụ mới, đem đến những trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.

MedCAT cam kết tạo dựng một không gian làm việc cởi mở, nơi mà mọi ý tưởng sáng tạo đều được lắng nghe và trân trọng. Nếu bạn muốn gia nhập vào một đội ngũ tài năng, năng động; nếu bạn muốn xây dựng những bước tiến nhảy vọt cho bản thân và mong muốn cùng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt, hãy đến và cùng MedCAT tối ưu hóa quy trình xử lý bồi thường, thúc đẩy tự động hóa và nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các giải pháp tự động hoá và phân tích dữ liệu hiệu quả.

Với vai trò là Giám đốc Phát triển Kinh doanh MedCAT TPA, bạn sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Là đại diện của MedCAT TPA để làm việc với các công ty bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ) để phát triển mảng kinh doanh dịch vụ Hỗ trợ xử lý Bồi thường sức khỏe con người .

Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh định kỳ của các dự án đã chạy để phát triển và mở rộng kinh doanh

Là đầu mối hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng/dự án.

Tốt nghiệp Đại học

Có từ 5 năm kinh nghiệm kinh doanh/quản lý trong lĩnh vực bảo hiểm, trong đó kinh nghiệm về bảo hiểm sức khỏe là lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tiếng Anh tốt là lợi thế.

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực.

Thưởng lương tháng thứ 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh.

Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp luật.

Được hưởng các chế độ nghỉ mát, sinh nhật, liên hoan...

Cơ hội nhận được cổ phần ưu đãi dành cho cán bộ chủ chốt có đóng góp tốt cho công ty.

