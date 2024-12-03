Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM
- Hà Nội: Toà Gim, 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận thông tin dự án, bản vẽ thi công và các tài liệu liên quan từ bộ phận thiết kế.
Khảo sát hiện trạng, lập kế hoạch thi công chi tiết về tiến độ, nhân sự, vật tư và biện pháp thi công.
Giám sát và điều phối thi công tại công trường, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Kiểm tra chất lượng, nghiệm thu nội bộ các hạng mục trước khi bàn giao cho khách hàng.
Phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và các báo cáo định kỳ.
Quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường và xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 -3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công nội thất.
Am hiểu về vật liệu, biện pháp thi công và các tiêu chuẩn chất lượng.
Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc và xử lý vấn đề tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch và theo dõi tiến độ
Sử dụng thành thạo AutoCAD, Excel và các phần mềm liên quan.
Khả năng làm việc nhanh nhẹn, chính xác, có tổ chức, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa tại công ty
Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung
Được tăng lương hằng năm theo năng lực làm việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ của Luật lao động quy định
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Hưởng ngày nghỉ phép nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Thưởng các ngày Lễ, tết, sinh nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
