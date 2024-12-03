Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Gim, 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin dự án, bản vẽ thi công và các tài liệu liên quan từ bộ phận thiết kế.

Khảo sát hiện trạng, lập kế hoạch thi công chi tiết về tiến độ, nhân sự, vật tư và biện pháp thi công.

Giám sát và điều phối thi công tại công trường, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Kiểm tra chất lượng, nghiệm thu nội bộ các hạng mục trước khi bàn giao cho khách hàng.

Phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và các báo cáo định kỳ.

Quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường và xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng, Nội thất hoặc các ngành liên quan.

Có 1 -3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công nội thất.

1 -3 năm kinh nghiệm

Am hiểu về vật liệu, biện pháp thi công và các tiêu chuẩn chất lượng.

Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc và xử lý vấn đề tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch và theo dõi tiến độ

Sử dụng thành thạo AutoCAD, Excel và các phần mềm liên quan.

Khả năng làm việc nhanh nhẹn, chính xác, có tổ chức, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10 - 12 triệu

Phụ cấp ăn trưa tại công ty

Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung

Được tăng lương hằng năm theo năng lực làm việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ của Luật lao động quy định

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Hưởng ngày nghỉ phép nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty

Thưởng các ngày Lễ, tết, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin