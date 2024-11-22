Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Giám sát thi công nội thất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN11, KCN Nguyên Khê, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Đọc hiểu bản vẽ sản xuất nội thất và phối hợp với bộ phận kỹ thuật đi đo đạc khảo sát hiện trạng.
• Tham gia lập kế hoạch và tiến độ sản xuất của dự án.
• Tổ chức nhận hàng; kiểm tra và đôn đốc lắp đặt hoàn thiện đúng bản vẽ, đúng kỹ thuật, đúng tiến độ.
• Hướng dẫn, đào tạo công nhân tại công trình thể hiện tính chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
• Theo dõi nhân công, vật tư, kiểm soát về phát sinh và thay đổi tiến độ tại công trình.
• Báo cáo tình trạng thi công hàng ngày cho quản lý trực tiếp.
• Phối hợp với các bộ phận tại nhà máy KCS các sản phẩm trong quá trình sản xuất.
• Tổ chức nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm nội thất tại nhà máy và tại công trình với Chủ đầu tư/ Kts chủ trì/ giám sát công ty/ nhà cung cấp.
• Xây dựng mối quan hệ tốt với chủ đầu tư/ chủ trì dự án/ giám sát.
• Đề xuất/ báo cáo, tổng kết các chi phí phát sinh chính xác trung thực.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc sư, xây dựng.
• Hoà đồng, nhanh nhẹn.
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát đồ gỗ nội thất.
• Chủ động thời gian đi lại, chịu khó đi công tác tỉnh.
• Năng động, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cɑo.
• Xác định gắn bó lâu dài với Σông ty.
• Am hiểu cấu tạo chi tiết đồ gỗ, hiểu biết về các loại vật liệu trong nội thất.
• Khả năng đưa ra các biện pháp thi công phù hợp.

Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Theo thoả thuận
• Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức, lương tháng 13, nghỉ lễ, nghỉ phép ....
• Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty
• Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

