Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Bình Minh The Garden, 93 Đức Giang, Phường Đức Giang,, Long Biên

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý toàn bộ quy trình dự án:
Lập kế hoạch tổng thể cho các dự án từ khâu khởi động đến khi hoàn thành.
Điều phối và quản lý nguồn lực cho từng dự án, bao gồm nhân sự, vật tư và ngân sách.
Theo dõi tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo các công việc hoàn thành đúng hạn và đáp ứng chất lượng yêu cầu.
Kiểm soát chi phí và ngân sách:
Quản lý ngân sách dự án và kiểm soát các khoản chi tiêu để đảm bảo tính hiệu quả về mặt tài chính.
Báo cáo và phân tích lỗ/lãi của từng dự án sau khi hoàn thành.
Giám sát và đảm bảo chất lượng:
Giám sát các hoạt động thi công tại công trường để đảm bảo chất lượng công trình đạt chuẩn.
Làm việc với các đối tác, nhà thầu phụ để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
Quản lý quan hệ khách hàng:
Phối hợp với khách hàng trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ khâu tư vấn đến hoàn thiện và bàn giao.
Xử lý các phản hồi, yêu cầu và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Quản lý rủi ro:
Xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong dự án, đưa ra các biện pháp khắc phục để giảm thiểu ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án.
Báo cáo định kỳ cho Giám đốc Điều hành về tiến độ, chi phí và hiệu quả của dự án. Thực hiện các báo cáo đặc biệt khi có yêu cầu từ ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Quản lý Dự án, Kiến trúc, hoặc các ngành liên quan.
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án, đặc biệt trong lĩnh vực thi công nội ngoại thất hoặc xây dựng.
Có kinh nghiệm làm việc với các dự án cao cấp là một lợi thế.
Kỹ năng:
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án xuất sắc.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Kỹ năng phân tích tài chính, quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí dự án.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao, quản lý nhiều dự án cùng lúc.
Kiến thức chuyên môn:
Am hiểu các quy trình, tiêu chuẩn xây dựng và pháp lý liên quan đến thi công công trình.
Thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm quản lý dự án như Microsoft Project, AutoCAD, Revit, hoặc các phần mềm liên quan khác.
Tính cách:
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.
Chủ động, sáng tạo, có tinh thần làm việc nhóm và phối hợp tốt với các phòng ban.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 15tr-20tr, thưởng dự án hấp dẫn.
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tiếp xúc với các dự án quy mô lớn, cao cấp.
Cơ hội thăng tiến trong công ty dựa trên hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 102 phố Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

