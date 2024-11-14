Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, Đại Lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Tiếp nhận, rà soát và kiểm tra hồ sơ thiết kế từ Dự án công ty giao hoặc Trực tiếp triển khai Hồ sơ kỹ thuật thi công của dự án được giao trong trường hợp chưa có Hồ sơ thiết kế chi tiết. Phối hợp cùng các bộ phận tính toán, tổng hợp khối lượng các hạng mục và vật tư cần đề xuất

- Tính toán và xây dựng kế hoạch thi công phù hợp với tiến độ của hợp đồng. Lập biểu đồ để theo dõi tiến độ và phối hợp công việc

- Chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát để đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ các hạng mục thi công tại công trường. Phối hợp làm việc với đại diện của thầu phụ để điều phối công việc tại dự án được khoa học và đúng quy trình

- Thực hiện công tác báo cáo và kế hoạch công việc của mỗi ngày tại dự án. Đánh giá năng lực, kinh nghiệm và ý thức kỷ luật của thầu phụ, đồng thời có ý kiến đề xuất phương án sử dụng hoặc thay thế khi có nhu cầu.

- Thực hiện công tác nghiệm thu và làm hồ sơ thanh quyết toán với nhà thầu và chủ đầu tư theo đúng quy trình và điều khoản hợp đồng. Đảm bảo sự chính xác, đầy đủ

- Luôn có trách nhiệm giữ gìn và xây dựng hình ảnh công ty với khách hàng và đối tác với tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung thực và tận tâm.

- Sử dụng được các phần mềm văn phòng Word, Excel, Power Point và các phần mềm chuyên môn như CAD, 3D...

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm tham gia thi công những dự án theo hình thức tổng thầu hoàn thiện – nội thất. Có am hiểu sâu về vật liệu, quy trình và biện pháp tổ chức thi công

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Luôn đảm bảo tính kỹ luật và có trách nhiệm

- Có kinh nghiệm từ 1-2 năm ở các vị trí công việc tương đương liên quan

- Kỹ năng quản lý dự án, giao tiếp và hòa đồng với mọi người

- Có thể đi công tác tỉnh

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 9-15 triệu tùy năng lực, kinh nghiệm + Phụ cấp (phụ trách từ 2 CT trở lên hoặc phụ cấp CT tỉnh) + thưởng dự án (tổng > 20 triệu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.