Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. ĐẨY MẠNH DOANH SỐ, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG & TỐI ƯU HIỆU SUẤT KINH DOANH

• Dẫn dắt trung tâm đạt và vượt chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

• Xây dựng & thực thi kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng & mở rộng thị trường.

• Làm chủ thị trường khu vực: nghiên cứu đối thủ, xác định cơ hội, đề xuất chiến lược tăng trưởng đột phá.

• Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh linh hoạt, đảm bảo doanh số & chất lượng dịch vụ luôn ở mức cao nhất.

• Xây dựng & duy trì mối quan hệ với doanh nghiệp lớn, tổ chức giáo dục & đối tác chiến lược, gia tăng khách hàng tiềm năng & mở rộng quy mô trung tâm.

2. XÂY DỰNG & DẪN DẮT ĐỘI NGŨ CHIẾN BINH KINH DOANH

• Tuyển dụng, đào tạo & phát triển đội ngũ nhân sự có thái độ tốt, phù hợp văn hóa công ty và sẵn sàng chinh phục mục tiêu.

• Truyền lửa & tạo động lực để đội ngũ nhân viên đạt hiệu suất cao nhất, cam kết hoàn thành KPI.

• Giám sát, đồng hành & hỗ trợ chặt chẽ các nhân sự đảm bảo trung tâm vận hành xuất sắc.

• Xây dựng đội ngũ kế cận, đào tạo nhân sự chủ chốt để sẵn sàng cho sự phát triển & mở rộng hệ thống.

• Thiết lập văn hóa làm việc chủ động, trách nhiệm, sáng tạo & luôn hướng đến kết quả.

3. TỐI ƯU VẬN HÀNH & CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG