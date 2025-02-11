Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
- Hà Nội: Ha Noi
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
1. ĐẨY MẠNH DOANH SỐ, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG & TỐI ƯU HIỆU SUẤT KINH DOANH
• Dẫn dắt trung tâm đạt và vượt chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận, đảm bảo tăng trưởng bền vững.
• Xây dựng & thực thi kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng & mở rộng thị trường.
• Làm chủ thị trường khu vực: nghiên cứu đối thủ, xác định cơ hội, đề xuất chiến lược tăng trưởng đột phá.
• Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh linh hoạt, đảm bảo doanh số & chất lượng dịch vụ luôn ở mức cao nhất.
• Xây dựng & duy trì mối quan hệ với doanh nghiệp lớn, tổ chức giáo dục & đối tác chiến lược, gia tăng khách hàng tiềm năng & mở rộng quy mô trung tâm.
2. XÂY DỰNG & DẪN DẮT ĐỘI NGŨ CHIẾN BINH KINH DOANH
• Tuyển dụng, đào tạo & phát triển đội ngũ nhân sự có thái độ tốt, phù hợp văn hóa công ty và sẵn sàng chinh phục mục tiêu.
• Truyền lửa & tạo động lực để đội ngũ nhân viên đạt hiệu suất cao nhất, cam kết hoàn thành KPI.
• Giám sát, đồng hành & hỗ trợ chặt chẽ các nhân sự đảm bảo trung tâm vận hành xuất sắc.
• Xây dựng đội ngũ kế cận, đào tạo nhân sự chủ chốt để sẵn sàng cho sự phát triển & mở rộng hệ thống.
• Thiết lập văn hóa làm việc chủ động, trách nhiệm, sáng tạo & luôn hướng đến kết quả.
3. TỐI ƯU VẬN HÀNH & CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
