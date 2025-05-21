Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TOPKID EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 145 Nguyễn hồng đào, phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

● Tham gia giảng dạy, trợ giảng các môn học STEAM (Sáng chế, Lập trình Scratch, Python, Robotics,...) cho học sinh từ lớp 2 - 12 tại các trung tâm

● Tham gia phát triển giáo trình, giáo án giảng dạy, các sản phẩm dự án mẫu các môn học STEAM.

● Lên kế hoạch, chuẩn bị dụng cụ đầy đủ cho buổi học được phân công.

● Phối hợp cùng Nhà trường đánh giá kết quả học tập của học sinh.

● Hỗ trợ, tư vấn các nhà trường trong các hoạt động giáo dục STEAM (ngày hội STEAM, học sinh nghiên cứu khoa học...)

● Phối hợp với các bộ phận Kinh doanh, Marketing thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh công ty và chương trình giáo dục STEAM đến các nhà trường, phụ huynh.

● Thực hiện các công việc khác về chuyên môn và vận hành theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp các chuyên ngành: Sư phạm Công nghệ thông tin, Sư phạm Kỹ thuật, Sư phạm Vật lý .

Biết lập trình nâng cao là một lợi thế lớn.

Có kinh nghiệm giảng dạy robotics tại các trường/ trung tâm robotics khác tối thiểu 1 năm.

Và Giáo viên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Cơ điện tử sẽ cần các chứng chỉ về giáo dục và giảng dạy.

Yêu thích công nghệ. Biết lập trình kéo thả cơ bản.

Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu trẻ em.

Biết quản lý lớp học.

Có tinh thần làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPKID EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 triệu - 10 triệu/tháng (Tuỳ vào năng lực của nhân viên)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Được làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPKID EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.