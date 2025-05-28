Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 411 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy theo phương pháp và nội dung của Trung tâm (được đào tạo và hướng dẫn)

Đảm bảo đầu ra học viên

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành tiếng Anh (Sư phạm Anh, Tổng hợp Anh)

Chứng chỉ TOEIC từ 900 điểm trở lên (GV TOEIC)/ chứng chỉ IELTS từ 7.5 trở lên (GV IELTS)

Có chứng chỉ giảng dạy nếu trái ngành

Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế

Yêu nghề dạy, năng động, nhiệt huyết

Có trách nhiệm với công việc

Đã tốt nghiệp Đại học

Gắn bó lâu dài với trung tâm

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP Thì Được Hưởng Những Gì

TOEIC: up to 350.000 đồng/ca dạy (1h40ph/ca dạy)

IELTS: up to 400.000 đồng/ca dạy (1h45ph/ca dạy)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP

