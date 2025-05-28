Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 411 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy theo phương pháp và nội dung của Trung tâm (được đào tạo và hướng dẫn)
Đảm bảo đầu ra học viên
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành tiếng Anh (Sư phạm Anh, Tổng hợp Anh)
Chứng chỉ TOEIC từ 900 điểm trở lên (GV TOEIC)/ chứng chỉ IELTS từ 7.5 trở lên (GV IELTS)
Có chứng chỉ giảng dạy nếu trái ngành
Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế
Yêu nghề dạy, năng động, nhiệt huyết
Có trách nhiệm với công việc
Đã tốt nghiệp Đại học
Gắn bó lâu dài với trung tâm
Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP Thì Được Hưởng Những Gì
TOEIC: up to 350.000 đồng/ca dạy (1h40ph/ca dạy)
IELTS: up to 400.000 đồng/ca dạy (1h45ph/ca dạy)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
