Tuyển Giáo Viên Tiếng Anh Online thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SEED
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Trực tiếp giảng dạy các học sinh độ tuổi cấp 1 và cấp 2
- Chăm sóc học viên tận tình và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học
- Theo dõi và báo cáo kết quả học tập cho phụ huynh hàng tháng
- Xử lý các thắc mắc khiếu nại của học viên
- Phụ đạo cho học sinh yếu
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa tổ chức cho học viên
- Tham gia các buổi đào tạo của tổ chức
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã tốt nghiệp đại học và có kinh nghiệm giảng dạy/giáo vụ trên 1 năm
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xử lý các yêu cầu, complaints của khách hàng
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế
- Phát âm tiếng Anh chuẩn (yêu cầu bắt buộc)
- Yêu thích làm việc với trẻ, tâm huyết với giáo dục
- Làm việc cố định các buổi chiều tối trong tuần từ 6:00 - 10:00 PM
- Sử dụng vi tính thành thạo
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xử lý các yêu cầu, complaints của khách hàng
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế
- Phát âm tiếng Anh chuẩn (yêu cầu bắt buộc)
- Yêu thích làm việc với trẻ, tâm huyết với giáo dục
- Làm việc cố định các buổi chiều tối trong tuần từ 6:00 - 10:00 PM
- Sử dụng vi tính thành thạo
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SEED Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 4-6 triệu cho công việc part time
- Làm việc online hoàn toàn
- Thưởng lễ tết đầy đủ
- Có cơ hội trở thành giáo viên chính thức với mức thu nhập 8-12 triệu tùy vào năng lực
- Làm việc online hoàn toàn
- Thưởng lễ tết đầy đủ
- Có cơ hội trở thành giáo viên chính thức với mức thu nhập 8-12 triệu tùy vào năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SEED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
