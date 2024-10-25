Tuyển Giáo Viên Tiếng Anh Online thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Trực tiếp giảng dạy các học sinh độ tuổi cấp 1 và cấp 2

- Chăm sóc học viên tận tình và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học

- Theo dõi và báo cáo kết quả học tập cho phụ huynh hàng tháng

- Xử lý các thắc mắc khiếu nại của học viên

- Phụ đạo cho học sinh yếu

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa tổ chức cho học viên

- Tham gia các buổi đào tạo của tổ chức

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp đại học và có kinh nghiệm giảng dạy/giáo vụ trên 1 năm

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xử lý các yêu cầu, complaints của khách hàng

- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế

- Phát âm tiếng Anh chuẩn (yêu cầu bắt buộc)

- Yêu thích làm việc với trẻ, tâm huyết với giáo dục

- Làm việc cố định các buổi chiều tối trong tuần từ 6:00 - 10:00 PM

- Sử dụng vi tính thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SEED Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 4-6 triệu cho công việc part time

- Làm việc online hoàn toàn

- Thưởng lễ tết đầy đủ

- Có cơ hội trở thành giáo viên chính thức với mức thu nhập 8-12 triệu tùy vào năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SEED

