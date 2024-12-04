Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 100 Khuông Việt, Tân Phú, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Tuân thủ quy trình làm việc và quy định của trung tâm;

- Chuẩn bị giáo trình, tài liệu lớp, điểm danh và kiểm tra bài tập của học viên

- Hỗ trợ training nhân sự, trợ giảng mới khi được yêu cầu

- Quản lý lớp và đánh giá chất lượng lớp học, chất lượng bài tập

- Những công việc liên quan khi có yêu cầu phát sinh.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 4 hoặc đã ra trường khối ngành tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh thương mại,...

- Có chứng chỉ TOEIC từ 800 hoặc VSTEP B2; Bằng Ngoại ngữ tương đương

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe (không bị ngọng);

- Cẩn thận, trung thực, năng động;

- Nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện;

- Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng;

- Thời gian làm việc linh hoạt;

- Có cơ hội cập nhật kiến thức về chứng chỉ tiếng anh, tin học quốc tế;Hưởng chế độ BHXH, BHYT (dành cho vị trí full time); Được hưởng chế độ thưởng lễ tết, cuối năm.

- Tham gia các hoạt động team building của trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21

