Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 100 Khuông Việt, Tân Phú, Quận 10
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
- Tuân thủ quy trình làm việc và quy định của trung tâm;
- Chuẩn bị giáo trình, tài liệu lớp, điểm danh và kiểm tra bài tập của học viên
- Hỗ trợ training nhân sự, trợ giảng mới khi được yêu cầu
- Quản lý lớp và đánh giá chất lượng lớp học, chất lượng bài tập
- Những công việc liên quan khi có yêu cầu phát sinh.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 4 hoặc đã ra trường khối ngành tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh thương mại,...
- Có chứng chỉ TOEIC từ 800 hoặc VSTEP B2; Bằng Ngoại ngữ tương đương
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe (không bị ngọng);
- Cẩn thận, trung thực, năng động;
- Nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện;
- Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng;
- Thời gian làm việc linh hoạt;
- Có cơ hội cập nhật kiến thức về chứng chỉ tiếng anh, tin học quốc tế;Hưởng chế độ BHXH, BHYT (dành cho vị trí full time); Được hưởng chế độ thưởng lễ tết, cuối năm.
- Tham gia các hoạt động team building của trung tâm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
