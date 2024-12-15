Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Giảng dạy và phát triển chương trình học:

Dạy tiếng Anh cho học sinh mầm non/tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục.

Soạn giáo án, chuẩn bị tài liệu và áp dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo phù hợp với lứa tuổi.

Luyện thi học kỳ và các kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh như Cambridge STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET.

Tư vấn và theo dõi học sinh:

Đánh giá năng lực học sinh, xây dựng lộ trình học tập phù hợp.

Tư vấn, trao đổi thường xuyên với phụ huynh về tiến độ học tập của học sinh.

Theo dõi và hỗ trợ học sinh trong quá trình học để đạt kết quả tốt.

Hỗ trợ quản lý và phát triển lớp học:

Duy trì kỷ luật, tạo môi trường học tập tích cực, vui vẻ.

Tham gia họp chuyên môn, các buổi đào tạo, và thực hiện công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ và Chứng chỉ:

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TESOL, CELTA, TEFL) là một lợi thế.

Kỹ năng:

Thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).

Kỹ năng soạn giáo án và tổ chức hoạt động giảng dạy phù hợp với học sinh mầm non/tiểu học.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý lớp học tốt.

Kinh nghiệm và Tính cách:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em mầm non/tiểu học.

Yêu trẻ, kiên nhẫn, sáng tạo và nhiệt huyết với công việc giảng dạy.

Có trách nhiệm cao và tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng hoàn thành tốt công việc.

Thu nhập trung bình 7.000.000 – 9.000.000/tháng, cao điểm lên đến 10.000.000.

Hỗ trợ suất ăn

Voucher/Học bổng 100% khóa tiếng Anh giao tiếp.

Có hỗ trợ đồng phục, không mất phí.

Đào tạo giảng dạy, kỹ năng giao tiếp với phụ huynh; có BHXH, BHYT, nghỉ phép, thai sản, sinh nhật,....

Cơ hội thăng tiến lên quản lý, không nợ hoặc chậm lương, trả đúng hạn ngày 8-10 hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

