Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 - 36 Nguyễn Thị Thập (KDC Him Lam), Phường Tân Hưng

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Lên ý tưởng, sáng tạo và phát triển các ý tưởng thiết kế độc đáo, phù hợp với mục tiêu của dự án.

• Hỗ trợ các thành viên trong nhóm thiết kế, bao gồm cung cấp phản hồi xây dựng và hướng dẫn phát triển kỹ năng.

• Nắm bắt yêu cầu khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và phản hồi, đảm bảo các thiết kế đáp ứng mục tiêu chiến dịch.

• Cập nhật kiến thức về các xu hướng thiết kế mới và công nghệ mới nhất để áp dụng vào công việc thiết kế.

• Hỗ trợ việc sản xuất thành phẩm (nếu có).

• Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Thiết kế, Mỹ thuật,… hoặc các văn bằng tương đương.

• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế; có kinh nghiệm làm việc với khách hàng.

• Ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế (Ps, Ai, Ind,...) và video (Premiere, AE, Capcut,…) có hiểu biết Branding Design. Biết edit video là một lợi thế.

• Có khả năng sáng tạo linh hoạt, mắt thẩm mỹ và tinh tế. Đã định hình được gu (phong cách thiết kế cá nhân) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.