Tuyển Hành chính nhân sự CELEB GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 357A/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Viết bài sáng tạo nội dung tuyển dụng ngắn sáng tạo mang phong cách công ty Giải trí và đăng trên website, fanpage, hội nhóm Facebook, Tik Tok… và các trang tuyển dụng để thu hút ứng viên nộp CV.

Tiếp nhận CV và lập danh sách hồ sơ của các ứng viên nộp CV ứng tuyển, sàng lọc và gửi CV đến bộ phận chuyên môn cũng như các bộ phận trực tiếp tuyển dụng khác theo quy trình.

Lên kế hoạch phỏng vấn và liên hệ với các ứng viên được chọn.

Hỗ trợ bộ phận thực hiện các công việc hành chính văn phòng của phòng HCNS.

Thực hiện các công việc liên quan tới tuyển dụng khác theo yêu cầu của Quản lý.

Đi làm giờ hành chính, mỗi tháng mỗi tháng làm đủ 20 ngày.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tại các trường Cao đẳng/Đại học, theo học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các nhóm ngành liên quan Marketing.

Có kinh nghiệm hoạt động trong các Câu Lạc Bộ, đội nhóm Đoàn thể sinh viên, Hội SV…

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, tích cực và nhã nhặn theo phong cách văn hóa dịch vụ, tuân thủ chính sách và quy trình của Công ty.

Khả năng xử lý vấn đề một cách chủ động, tự tin, nhạy bén, bảo mật.

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.

Tư duy sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt xu hướng.

Có khả năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.

Chủ động trong công việc, nhiệt tình và có trách nhiệm, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CELEB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn kèm cặp tận tình, nhanh tiến bộ.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp vui tính, thân thiện.

Hỗ trợ mộc thực tập khi kết thúc khóa thực tập, có cơ hội vào full-time nếu làm tốt và đúng thời điểm Công ty có nhu cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELEB GROUP

