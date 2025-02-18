Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 3 đường 19, KĐT Lakeview City, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Công việc kế toán tổng hợp (kế toán thuế, kế toán nội bộ)
Xuất hàng, lập hoá đơn, kiểm tra hoá đơn, hỗ trợ thủ kho xuất hàng và theo dõi gửi hàng
Kết hợp nhập và chạy phần mềm kết nối tự động số liệu kế toán
Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
Hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và các loại thuế khác
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Làm và nộp các loại báo cáo thuế GTGT và thuế TNCN theo quý, năm
Làm báo cáo tài chính hàng năm
Làm báo cáo nội bộ theo tuần, tháng.
2. Công việc hành chính nhân sự:
Công việc hành chính: quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng; thanh toán chi phí Văn phòng như điện, nước, mạng,..
Công việc nhân sự: theo dõi chấm công, quản lý con dấu, sắp xếp phòng họp, soạn thảo công văn, hợp đồng, làm lương hàng tháng,...
Công việc tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn, tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả, hỗ trợ đào tạo nhân viên mới,.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp kiêm hành chính nhân sự 2 năm trở lên
Nắm vững tất cả các nghiệp vụ liên quan đến kế toán – tài chính, lập được báo cáo tài chính
Sử dụng thành thạo PM kế toán, ưu tiên MISA
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng.
Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực.
Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 13 - 15 triệu/ tháng
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h-17h30, nghỉ trưa 1h)
- Tham gia bảo hiểm khi làm việc chính thức theo quy định của Luật lao động Việt Nam
- Du lịch hàng năm cùng công ty
- Lương tháng 13 và một số quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 104 Song Hành, KĐT Lakeview City, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

