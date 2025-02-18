Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 3 đường 19, KĐT Lakeview City, Quận 9, Quận 9

Công việc kế toán tổng hợp (kế toán thuế, kế toán nội bộ)

Xuất hàng, lập hoá đơn, kiểm tra hoá đơn, hỗ trợ thủ kho xuất hàng và theo dõi gửi hàng

Kết hợp nhập và chạy phần mềm kết nối tự động số liệu kế toán

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.

Hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và các loại thuế khác

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Làm và nộp các loại báo cáo thuế GTGT và thuế TNCN theo quý, năm

Làm báo cáo tài chính hàng năm

Làm báo cáo nội bộ theo tuần, tháng.

2. Công việc hành chính nhân sự:

Công việc hành chính: quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng; thanh toán chi phí Văn phòng như điện, nước, mạng,..

Công việc nhân sự: theo dõi chấm công, quản lý con dấu, sắp xếp phòng họp, soạn thảo công văn, hợp đồng, làm lương hàng tháng,...

Công việc tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn, tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả, hỗ trợ đào tạo nhân viên mới,.

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp kiêm hành chính nhân sự 2 năm trở lên

Nắm vững tất cả các nghiệp vụ liên quan đến kế toán – tài chính, lập được báo cáo tài chính

Sử dụng thành thạo PM kế toán, ưu tiên MISA

Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng.

Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực.

Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 13 - 15 triệu/ tháng

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h-17h30, nghỉ trưa 1h)

- Tham gia bảo hiểm khi làm việc chính thức theo quy định của Luật lao động Việt Nam

- Du lịch hàng năm cùng công ty

- Lương tháng 13 và một số quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ

