Tuyển Hành chính nhân sự GoChek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

GoChek Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại GoChek Việt Nam

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 đường ven hồ Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thời gian làm việc: 120h / tháng (có xoay ca đáp ứng công việc cá nhân và công ty hài hoà)
Xây dựng và phát triển kênh truyền thông tuyển dụng, truyền thông nội bộ: Quản lý, phát triển các kênh tuyển dụng như website công ty, mạng xã hội
Thực hiện các hoạt động thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp
Tổ chức các sự kiện nội bộ: Lập kế hoạch, tổ chức các sự kiện như team-building, sinh nhật, lễ kỷ niệm.
Tuyển dụng: Tìm kiếm ứng viên thông qua các kênh tuyển dụng online/offline. Lọc hồ sơ, sắp xếp và tổ chức phỏng vấn ứng viên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành tương đương: quản trị kinh doanh, nhân sự
Nhiệt tình, chủ động, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc
Là người năng động, sáng tạo, vui vẻ, hoà đồng, tính cách hướng ngoại

Tại GoChek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập: 2 - 3 triệu, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, phù hợp với năng lực của ứng viên
Thu nhập: Lương thực tập + thưởng tuyển dụng
Mỗi 6 tháng dựa trên đóng góp cho sự phát triển công ty – xét duyệt quyền lợi (chế độ/lương/thưởng, ...)
Thưởng dự án, thưởng 6 tháng, thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc, thưởng/quà tặng lễ tết, sinh nhật
Được phát triển cả về kiến thức - tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, thu nhập và vị trí làm việc theo năng lực
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Môi trường làm việc cởi mở, được tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GoChek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 501 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

