Tuyển Hành chính nhân sự GoChek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại GoChek Việt Nam
- Hà Nội: Số 19 đường ven hồ Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Thời gian làm việc: 120h / tháng (có xoay ca đáp ứng công việc cá nhân và công ty hài hoà)
Xây dựng và phát triển kênh truyền thông tuyển dụng, truyền thông nội bộ: Quản lý, phát triển các kênh tuyển dụng như website công ty, mạng xã hội
Thực hiện các hoạt động thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp
Tổ chức các sự kiện nội bộ: Lập kế hoạch, tổ chức các sự kiện như team-building, sinh nhật, lễ kỷ niệm.
Tuyển dụng: Tìm kiếm ứng viên thông qua các kênh tuyển dụng online/offline. Lọc hồ sơ, sắp xếp và tổ chức phỏng vấn ứng viên.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, chủ động, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc
Là người năng động, sáng tạo, vui vẻ, hoà đồng, tính cách hướng ngoại
Tại GoChek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương thực tập + thưởng tuyển dụng
Mỗi 6 tháng dựa trên đóng góp cho sự phát triển công ty – xét duyệt quyền lợi (chế độ/lương/thưởng, ...)
Thưởng dự án, thưởng 6 tháng, thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc, thưởng/quà tặng lễ tết, sinh nhật
Được phát triển cả về kiến thức - tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, thu nhập và vị trí làm việc theo năng lực
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Môi trường làm việc cởi mở, được tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GoChek Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI