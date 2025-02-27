Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn
- Hà Nội: Toà nhà GP Invest, 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
1. Đầu việc Tuyển dụng (70%)
Thực hiện công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty
Tiếp nhận và phân loại hồ sơ ứng viên, liên hệ mời phỏng vấn, sắp xếp lịch và phản hồi kết quả sau phỏng vấn
Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả lên quản lý định kỳ
Đóng góp ý tưởng và thực hiện các dự án tạo nguồn và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
2. Đầu việc Hành chính (30%)
Theo dõi và quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, giấy tờ liên quan
Cập nhật thông tin nhân viên vào hệ thống quản lý nhân sự
Hỗ trợ thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ cho nhân viên
Tổng hợp báo cáo kết quả công việc. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.
Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương cứng
Hỗ trợ ăn trưa và phụ cấp máy tính
Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước
Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể. Định hướng lên quản lý trong 2-3 năm
Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tham gia teambuilding.
