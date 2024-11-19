Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu kinh tế Đình Vũ, đảo Cát Hải, Cát Hải

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hồ sơ nhân viên:

Thực hiện thủ tục cấp thẻ nhân viên, Face ID cho nhân viên mới và nhân viên hiện tại.

Xin chữ ký giấy phép vào nhà máy để làm việc.

Lưu trữ và quản lý hồ sơ nhân sự đảm bảo đầy đủ, chính xác và bảo mật.

Hỗ trợ, hướng dẫn CBNV các vấn đề về:

Nhà ở tại Hải Phòng.

Phương tiện đi lại.

Hỗ trợ công tác IT:

Hỗ trợ kết nối các bộ phận để giải quyết các vấn đề liên quan đến IT (ví dụ: kết nối thông tin về nhu cầu IT đến bộ phận cài đặt phần mềm, khắc phục sự cố máy tính,..., để xử lý các vấn đề về IT cho CBNV của dự án)

Làm cầu nối giữa các bộ phận với phòng IT.

Giám sát An toàn lao động và 5S:

Tham gia giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn lao động.

Hỗ trợ triển khai các hoạt động 5S tại công ty.

Quản lý thủ tục ra vào:

Thực hiện thủ tục cho khách và vật tư thiết bị ra vào công ty.

Kiểm soát và đảm bảo an ninh tại khu vực làm việc.

Các công việc khác:

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự.

Kỹ năng:

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ghi chú:

Công ty sẽ đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ trên cho ứng viên để đảm bảo ứng viên làm được việc.

Khác:

Ưu tiên Nữ, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.

Ưu tiên ứng viên ở gần khu vực điểm xe đưa đón CBNV của Công ty đi từ TP. Hải Phòng vào nhà máy VinFast .

Công ty có 2 điểm xe đưa đón:

Địa điểm 1: Số 193 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Địa điểm 2: Số 654 Ngô Gia Tự, Phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Quyền Lợi

Có lương tháng 13 + Thưởng hiệu suất/đánh giá năng lực.

Đánh giá lương hàng năm.

Làm việc 44 giờ mỗi tuần, bao gồm cả thứ Bảy xen kẽ.

Hỗ trợ ăn trưa.

Được nghỉ 12 ngày phép mỗi năm và thêm một ngày sinh nhật.

Được công ty đóng bảo hiểm y tế Bảo Việt.

Cung cấp các khóa học để bạn nâng cao kỹ năng.

Làm việc cùng với các chuyên gia nước ngoài.

Có ngân sách để tổ chức các hoạt động team building, kết nối nhân sự,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vietsol

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.