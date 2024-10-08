Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 24 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tuyển dụng

- Lên kế hoạch tuyển dụng tháng/ quý/ năm, xây dựng mô tả công việc cho các vị trí

- Thực hiện công tác tuyển dụng trên các trang web, hội nhóm

- Tổ chức đào tạo hội nhập, bàn giao nhân viên mới, đánh giá nhân sự định kỳ

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự, điều động nhân sự, chấm dứt HĐLĐ

- Thực hiện ký hợp đồng thử việc, HĐLĐ theo dõi gia hạn HĐLĐ cho CBVN

2. Chế độ, tiền lương

- Thực hiện chấm công tính lương CBCNV

- Xây dựng, theo dõi hệ thống đánh giá của CBNV

- Xây dựng cơ chế tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi cho người lao động

- Thực hiện các nghiệp vụ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

3. Quan hệ lao động:

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động

- Kết nối, đàm phán với người lao động về các chính sách của công ty (sa thải, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật)

4. Hành chính

- Soạn thảo văn bản, lưu trữ, tiếp nhận các văn bản chứng từ

- Kiểm soát quản lý mua sắm, cấp phát VPP , đồng phục cho cbnv ...

- Xây dựng nội quy, quy trình, quy định, quy chế... của công ty

- Tổ chức các cuộc họp, sự kiện của công ty

- Các công việc hành chính văn phòng khác

5. Các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Hành chính và các ngành nghề liên quan

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên trong lĩnh vực nhân sự

- Có kinh nghiệm xây dựng cơ chế tiền lương, cơ chế đánh giá nhân sự KPIs

Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại trung tâm thành phố Môi trường trẻ trung năng động Đầy đủ các chế độ theo luật lao động Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương 13, tham gia teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.