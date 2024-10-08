Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An
- Hải Phòng: số 24 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tuyển dụng
- Lên kế hoạch tuyển dụng tháng/ quý/ năm, xây dựng mô tả công việc cho các vị trí
- Thực hiện công tác tuyển dụng trên các trang web, hội nhóm
- Tổ chức đào tạo hội nhập, bàn giao nhân viên mới, đánh giá nhân sự định kỳ
- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự, điều động nhân sự, chấm dứt HĐLĐ
- Thực hiện ký hợp đồng thử việc, HĐLĐ theo dõi gia hạn HĐLĐ cho CBVN
2. Chế độ, tiền lương
- Thực hiện chấm công tính lương CBCNV
- Xây dựng, theo dõi hệ thống đánh giá của CBNV
- Xây dựng cơ chế tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi cho người lao động
- Thực hiện các nghiệp vụ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động
3. Quan hệ lao động:
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động
- Kết nối, đàm phán với người lao động về các chính sách của công ty (sa thải, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật)
4. Hành chính
- Soạn thảo văn bản, lưu trữ, tiếp nhận các văn bản chứng từ
- Kiểm soát quản lý mua sắm, cấp phát VPP , đồng phục cho cbnv ...
- Xây dựng nội quy, quy trình, quy định, quy chế... của công ty
- Tổ chức các cuộc họp, sự kiện của công ty
- Các công việc hành chính văn phòng khác
5. Các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên trong lĩnh vực nhân sự
- Có kinh nghiệm xây dựng cơ chế tiền lương, cơ chế đánh giá nhân sự KPIs
Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại trung tâm thành phố
Môi trường trẻ trung năng động
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương 13, tham gia teambuilding...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
