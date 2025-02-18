Tuyển Hành chính nhân sự HỘ KINH DOANH UPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 523 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tuyển dụng NS cho công ty

Thực hiện các thủ tục đầu vào, xin nghỉ và kết thúc hợp đồng

Đào tạo

Thực hiện các yêu cầu khác được giao

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - Nữ

Tuổi: 23 - 35 tuổi

Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan

Sử dụng tốt Excel và Word

Đã có kinh nghiệm tuyển dụng và đào tạo trên 1 năm hoặc các vị trí tương đương

Chủ Động, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến, Có năng lực Giám Sát, Quản Lý, Giao tiếp

Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định

Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần; hoạt động thể thao Pickleball vui chơi giải trí được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần...

Được thưởng tháng lương thứ 13, 14 theo KPI đạt được

Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET

