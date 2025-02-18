Tuyển Hành chính nhân sự HỘ KINH DOANH UPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại HỘ KINH DOANH UPET
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 523 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Tuyển dụng NS cho công ty
Thực hiện các thủ tục đầu vào, xin nghỉ và kết thúc hợp đồng
Đào tạo
Thực hiện các yêu cầu khác được giao
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam - Nữ
Tuổi: 23 - 35 tuổi
Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan
Sử dụng tốt Excel và Word
Đã có kinh nghiệm tuyển dụng và đào tạo trên 1 năm hoặc các vị trí tương đương
Chủ Động, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến, Có năng lực Giám Sát, Quản Lý, Giao tiếp
Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định
Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần; hoạt động thể thao Pickleball vui chơi giải trí được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần...
Được thưởng tháng lương thứ 13, 14 theo KPI đạt được
Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET
