Tuyển Hành chính nhân sự Applied Plasma Technology Corporation (APT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Applied Plasma Technology Corporation (APT)
- Hồ Chí Minh: 223 Đường số 5, KĐT Lakeview City, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Mô tả công việc
➢ Sales Admin
• Xây dựng và quản lý kênh online (Droppii, fanpage, facebook, tiktok, ....) theo yêu cầu của lãnh đạo
• Viết content, đăng bài đảm bảo nội dung chất lượng, hấp dẫn, phù hợp với mục tiêu và đối tượng thu hút được khách hàng
• Tham gia tổ chức các chương trình sự kiện trên các kênh online/offline theo yêu cầu của lãnh đạo
• Tiếp xúc tìm kiếm khách hàng mới trên kênh online , chăm sóc hỗ trợ khách hàng, tối ưu doanh số, Làm báo giá theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng
• Lên ý tưởng chỉnh sửa video và hình ảnh , kịch bản phục vụ công tác truyền thông: hình ảnh/video, chia sẻ từ khách hàng, minigame,...(capcut, canva,....)
➢ Hành chính nhân sự
• Quản lý, sắp xếp văn bản, hồ sơ một cách khoa học.
• Theo dõi và thúc đẩy việc giao nhận hàng hóa từ các chi nhánh đến khách hàng
• Giám sát và duy trì các hoạt động liên quan đến văn hóa công ty.
• Theo dõi và nắm bắt tình hình nhân sự sau khi tuyển dụng. Lập báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, thử việc trình BGĐ.
• Công việc khác của BGĐ
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Applied Plasma Technology Corporation (APT) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Applied Plasma Technology Corporation (APT)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI