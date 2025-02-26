Tuyển Hành chính nhân sự Applied Plasma Technology Corporation (APT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mô tả công việc

➢ Sales Admin

• Xây dựng và quản lý kênh online (Droppii, fanpage, facebook, tiktok, ....) theo yêu cầu của lãnh đạo

• Viết content, đăng bài đảm bảo nội dung chất lượng, hấp dẫn, phù hợp với mục tiêu và đối tượng thu hút được khách hàng

• Tham gia tổ chức các chương trình sự kiện trên các kênh online/offline theo yêu cầu của lãnh đạo

• Tiếp xúc tìm kiếm khách hàng mới trên kênh online , chăm sóc hỗ trợ khách hàng, tối ưu doanh số, Làm báo giá theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng

• Lên ý tưởng chỉnh sửa video và hình ảnh , kịch bản phục vụ công tác truyền thông: hình ảnh/video, chia sẻ từ khách hàng, minigame,...(capcut, canva,....)

➢ Hành chính nhân sự

• Quản lý, sắp xếp văn bản, hồ sơ một cách khoa học.

• Theo dõi và thúc đẩy việc giao nhận hàng hóa từ các chi nhánh đến khách hàng

• Giám sát và duy trì các hoạt động liên quan đến văn hóa công ty.

• Theo dõi và nắm bắt tình hình nhân sự sau khi tuyển dụng. Lập báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, thử việc trình BGĐ.

• Công việc khác của BGĐ