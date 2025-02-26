Tuyển Hành chính nhân sự Applied Plasma Technology Corporation (APT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Applied Plasma Technology Corporation (APT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Applied Plasma Technology Corporation (APT)
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Applied Plasma Technology Corporation (APT)

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Applied Plasma Technology Corporation (APT)

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 223 Đường số 5, KĐT Lakeview City, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Mô tả công việc
➢ Sales Admin
• Xây dựng và quản lý kênh online (Droppii, fanpage, facebook, tiktok, ....) theo yêu cầu của lãnh đạo
• Viết content, đăng bài đảm bảo nội dung chất lượng, hấp dẫn, phù hợp với mục tiêu và đối tượng thu hút được khách hàng
• Tham gia tổ chức các chương trình sự kiện trên các kênh online/offline theo yêu cầu của lãnh đạo
• Tiếp xúc tìm kiếm khách hàng mới trên kênh online , chăm sóc hỗ trợ khách hàng, tối ưu doanh số, Làm báo giá theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng
• Lên ý tưởng chỉnh sửa video và hình ảnh , kịch bản phục vụ công tác truyền thông: hình ảnh/video, chia sẻ từ khách hàng, minigame,...(capcut, canva,....)
➢ Hành chính nhân sự
• Quản lý, sắp xếp văn bản, hồ sơ một cách khoa học.
• Theo dõi và thúc đẩy việc giao nhận hàng hóa từ các chi nhánh đến khách hàng
• Giám sát và duy trì các hoạt động liên quan đến văn hóa công ty.
• Theo dõi và nắm bắt tình hình nhân sự sau khi tuyển dụng. Lập báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, thử việc trình BGĐ.
• Công việc khác của BGĐ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Applied Plasma Technology Corporation (APT) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Applied Plasma Technology Corporation (APT)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Applied Plasma Technology Corporation (APT)

Applied Plasma Technology Corporation (APT)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

