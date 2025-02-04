Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi
- Hồ Chí Minh:
- 306/19 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
-Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ công tác huấn luyện nhân viên nội bộ, huấn luyện nhân viên mới, trình bày sản phẩm cho khách hàng.
-Kiểm duyệt nội dung bài viết liên quan chuyên môn và kiến thức sản phẩm trước khi post trên fanpage, website công ty.
-Hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc từ khách hàng về chuyên môn và sản phẩm, xử trí và giải quyết khiếu nại liên quan đến sản phẩm lỗi
-Kiểm tra toa nhãn sản phẩm khi nhập hàng, chuẩn bị và cập nhật nội dung toa nhãn
-Chuẩn bị nội dung và chịu trách nhiệm về chuyên môn cho các công cụ bán hàng như brochure, standee, catalogue, bảng giá,…
-Làm giấy phép quảng cáo: chuẩn bị nội dung maket, nộp hồ sơ, theo dõi và tiến hành nhận hồ sơ
-Chuẩn bị các thông báo đến khách hàng khi có sự thay đổi mẫu mã sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Anh văn khá, biết đọc, dịch tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh
-Có kỹ năng trình bày tốt
-Thành thạo vi tính văn phòng
-Làm việc có kế hoạch, chủ động trong công việc, trung thực, kỷ luật, chăm chỉ
-Tinh thần tích cực, vui vẻ, hoà đồng
-Có đam mê với chuyên ngành dược mỹ phẩm
-Sử dụng được các phần mềm thiết kế là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi Thì Được Hưởng Những Gì
-Chế độ phúc lợi theo quy định chung của công ty, được đào tạo, sinh nhật, nghỉ mát,..
-Môi trường ấm áp chân thành, công ty đang phát triển mạnh
-BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
