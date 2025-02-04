Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Kế hoạch sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 306/19 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ công tác huấn luyện nhân viên nội bộ, huấn luyện nhân viên mới, trình bày sản phẩm cho khách hàng.
-Kiểm duyệt nội dung bài viết liên quan chuyên môn và kiến thức sản phẩm trước khi post trên fanpage, website công ty.
-Hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc từ khách hàng về chuyên môn và sản phẩm, xử trí và giải quyết khiếu nại liên quan đến sản phẩm lỗi
-Kiểm tra toa nhãn sản phẩm khi nhập hàng, chuẩn bị và cập nhật nội dung toa nhãn
-Chuẩn bị nội dung và chịu trách nhiệm về chuyên môn cho các công cụ bán hàng như brochure, standee, catalogue, bảng giá,…
-Làm giấy phép quảng cáo: chuẩn bị nội dung maket, nộp hồ sơ, theo dõi và tiến hành nhận hồ sơ
-Chuẩn bị các thông báo đến khách hàng khi có sự thay đổi mẫu mã sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Dược sĩ đại học
-Anh văn khá, biết đọc, dịch tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh
-Có kỹ năng trình bày tốt
-Thành thạo vi tính văn phòng
-Làm việc có kế hoạch, chủ động trong công việc, trung thực, kỷ luật, chăm chỉ
-Tinh thần tích cực, vui vẻ, hoà đồng
-Có đam mê với chuyên ngành dược mỹ phẩm
-Sử dụng được các phần mềm thiết kế là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thoả thuận theo năng lực + thưởng năm theo hiệu quả công việc
-Chế độ phúc lợi theo quy định chung của công ty, được đào tạo, sinh nhật, nghỉ mát,..
-Môi trường ấm áp chân thành, công ty đang phát triển mạnh
-BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-hoach-san-xuat-thu-nhap-10-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job322004
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Amer làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Amer
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH KMW Việt Nam
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH KMW Việt Nam
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YEEE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH YEEE
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Amer làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Amer
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH KMW Việt Nam
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH KMW Việt Nam
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YEEE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH YEEE
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH TECHTRONIC PRODUCTS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TECHTRONIC PRODUCTS (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH MTV SXVT Y TẾ PHÚ BẢO làm việc tại Long An thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH MTV SXVT Y TẾ PHÚ BẢO
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty TNHH Cái Lò Nướng
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Văn Phòng Đại Diện Carl Zeiss Pte.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Văn Phòng Đại Diện Carl Zeiss Pte.ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty Cổ Phần VOVOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần VOVOS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đỉnh Cao - Pinnacle Health Equipment Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đỉnh Cao - Pinnacle Health Equipment Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Banyan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Banyan Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH STS SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH STS SEN
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Hiệu An Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Hiệu An Phương
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Glandcore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Glandcore
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huê Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huê Lợi
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu JobsGO Recruit
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm