Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 306/19 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ công tác huấn luyện nhân viên nội bộ, huấn luyện nhân viên mới, trình bày sản phẩm cho khách hàng.

-Kiểm duyệt nội dung bài viết liên quan chuyên môn và kiến thức sản phẩm trước khi post trên fanpage, website công ty.

-Hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc từ khách hàng về chuyên môn và sản phẩm, xử trí và giải quyết khiếu nại liên quan đến sản phẩm lỗi

-Kiểm tra toa nhãn sản phẩm khi nhập hàng, chuẩn bị và cập nhật nội dung toa nhãn

-Chuẩn bị nội dung và chịu trách nhiệm về chuyên môn cho các công cụ bán hàng như brochure, standee, catalogue, bảng giá,…

-Làm giấy phép quảng cáo: chuẩn bị nội dung maket, nộp hồ sơ, theo dõi và tiến hành nhận hồ sơ

-Chuẩn bị các thông báo đến khách hàng khi có sự thay đổi mẫu mã sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Dược sĩ đại học

-Anh văn khá, biết đọc, dịch tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh

-Có kỹ năng trình bày tốt

-Thành thạo vi tính văn phòng

-Làm việc có kế hoạch, chủ động trong công việc, trung thực, kỷ luật, chăm chỉ

-Tinh thần tích cực, vui vẻ, hoà đồng

-Có đam mê với chuyên ngành dược mỹ phẩm

-Sử dụng được các phần mềm thiết kế là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thoả thuận theo năng lực + thưởng năm theo hiệu quả công việc

-Chế độ phúc lợi theo quy định chung của công ty, được đào tạo, sinh nhật, nghỉ mát,..

-Môi trường ấm áp chân thành, công ty đang phát triển mạnh

-BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin