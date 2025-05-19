Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung Cư Hưng Phát Silver Star. Số 156 A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đơn hàng từ bộ phận kinh doanh hoặc khách hàng.

Lập hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) theo đơn đặt hàng, theo dõi và xuất hóa đơn đúng quy định.

Ghi nhận doanh thu và công nợ phải thu từ khách hàng theo từng đơn hàng.

Tổng hợp và báo cáo tình hình bán hàng, công nợ, doanh thu định kỳ hoặc theo yêu cầu.

Lưu trữ chứng từ bán hàng, hợp đồng, phiếu xuất kho liên quan đến hoạt động bán hàng.

Phối hợp với các bộ phận kho, giao nhận, kinh doanh để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán bán hàng hoặc tương đương.

Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (ưu tiên MISA, FAST…).

Kỹ năng giao tiếp, xử lý số liệu tốt, cẩn thận, trung thực.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong môi trường bán hàng, thương mại, phân phối.

Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 8 triệu-12 triệu/ tháng.

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Hưởng các chế độ nghỉ lễ, tết, thưởng cuối năm theo chính sách công ty.

Cơ hội học hỏi, phát triển chuyên môn trong môi trường năng động.

Du lịch hằng năm cùng công ty

Thời gian làm việc:Từ Thứ 2 đến Thứ 6 ( Từ 08h00-17h30, nghỉ trưa từ 11h45-13h15) và Sáng thứ 7 (Từ 8h00- 12h00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment

