Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Quang Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Quang Minh
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Kế toán bán hàng

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 127 Huy Cận, Khu dân cư Gia Hoà, Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

- Xuất hóa đơn GTGT.
- Theo dõi công nợ phải thu/ phải trả.
- Kiểm tra chứng từ, hóa đơn hợp lệ.
- Hạch toán hóa đơn vào phần mềm.
- Lưu trữ hồ sơ kế toán.
- Chuẩn bị hồ sơ giao hàng, hồ sơ thanh toán.
- Các công việc khác được cấp trên giao phó.

- Nữ: tuổi dưới 35, sức khỏe tốt
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học ngành kế toán, ngân hàng, tài chính.
- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt.
- Cẩn thận, trung thực.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát.
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương và biết sử dụng phần mềm Misa.

- Cơ hội thăng tiến và nâng cao thu nhập cho người có năng lực, ý thức tự giác trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao.
- Được hưởng các chế độ trợ cấp, phúc lợi, sinh nhật, quà các ngày lễ, hiếu hỷ, cước điện thoại, công tác phí, thâm niên, teambuilding,… theo Quy định của Công ty.
- Có xe hơi khi đi công tác xa và được hưởng trợ cấp đi công tác, tiếp khách, cước điện thoại.
- Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Cty và mức độ hoàn thành công việc của cá nhân.
- Được hưởng thưởng cổ phiếu ưu đãi cổ tức theo nội quy. Đặc biệt, khi có thành tích vượt trội.
- Lương tháng: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 242 Đường III, Tổ 1, Khu Phố 6, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

