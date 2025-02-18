Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS
- Hồ Chí Minh: 00) Chế độ đầy đủ theo quy định nhà nước, lương 13, nghỉ lễ, tết, bhxh, du lịch,.., Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra hợp đồng, check số lượng và giá trên hợp đồng theo từng hợp đồng giữa công ty với bệnh viện.
Báo số lượng và giá với nhân viên nhóm mổ mỗi khi báo ca.
Sau khi nhóm mổ đi mổ về báo số lượng thì sẽ xuất bán theo số lượng trên biên bản ca mổ tại bệnh viện.
Sau khi xuất bán xong sẽ chuyển qua bộ phận kế toán xuất hóa đơn.
Tiến hành kiểm tra, thực hiện đối chiếu các số liệu hàng hóa trên phần mềm với số liệu thực tế trong kho.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm,...
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm.
Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
