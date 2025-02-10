Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 456 Liên Phường, Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng và kiểm tra với các bộ phận kho, bán hàng để ghi nhận hồ sơ bán hàng chính xác

- Thực hiện định khoản nghiệp vụ bán hàng kịp thời, xuất hóa đơn đầy đủ, đúng quy trình

- Ghi nhận chi tiết thanh toán của khách hàng vào phần mềm, in ấn và kẹp chứng từ thuyết minh

- Kiểm tra, đối chiếu sổ cái và sổ chi tiết, thực hiện việc đối trừ công nợ, theo dõi kỹ tuổi nợ

- Tính chiết khấu, theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ với KH

- Phối hợp phòng kinh doanh để đối chiếu và soát xét công nợ, thực thi chính sách bán hàng, thu hồi công nợ

- Đối chiếu công nợ với KH theo định kỳ

- Tập hợp các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong ngày, lưu trữ theo quy định

- Mở mã KH mới theo đề xuất của PKD

- Báo cáo công nợ phải thu khách hàng khi cấp trên yêu cầu

- Báo cáo dự kiến thu nợ hàng tuần

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ 24-35 tuổi, Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán.

- Thành thạo Word, Excel, phần mềm Misa

- Kinh nghiệm từ 2-3 năm các vị trí Kế toán hoặc có kinh nghiệm về Kế toán bán hàng-công nợ.

- Có kinh nghiệm làm tại công ty Thương Mại, Sản xuất ít nhất 01 năm.

- Chủ động trong công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 10.000.000 -12.000.000 đ/tháng.

- Được đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định của nhà nước.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến cao.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6 8h-17h, Thứ 7 làm từ 8h-12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG

