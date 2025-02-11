Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoa Doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoa Doanh
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoa Doanh

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán doanh thu và bán hàng theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Theo dõi, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của chứng từ kế toán liên quan đến doanh thu và bán hàng.
Lập báo cáo doanh thu, báo cáo bán hàng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
Phân tích số liệu doanh thu, bán hàng, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định.
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ kế toán do công ty tổ chức.
Cập nhật kiến thức kế toán liên tục để đáp ứng yêu cầu công việc.
Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp (nếu có).

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không có kinh nghiệm được hướng dẫn đào tạo (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm).
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán doanh thu và bán hàng.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng phân tích số liệu tốt.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoa Doanh Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Bảo hiểm xã hội, Du lịch hàng năm, Thưởng hiệu quả làm việc, Team building, Phụ cấp thâm niên, Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoa Doanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoa Doanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 79/28 TL08, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

