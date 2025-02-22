Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhôm Việt Pháp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhôm Việt Pháp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 148A Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghe - gọi điện thoại zalo của khách hàng
- Thời gian làm việc: 7h30 - 17h từ T2 - T7
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng excel, word
- Siêng năng, trung thực trong công việc
- Nhanh nhẹn, có trách nhiệm
- Tác phong nhanh nhẹn, thái độ niềm nở, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình
- Khả năng học hỏi nhanh, biết lắng nghe
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Siêng năng, trung thực trong công việc
- Nhanh nhẹn, có trách nhiệm
- Tác phong nhanh nhẹn, thái độ niềm nở, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình
- Khả năng học hỏi nhanh, biết lắng nghe
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhôm Việt Pháp Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, vui vẻ
- Có lương tháng 13
- Làm việc giờ hành chánh
- Sẽ được đào tạo
- Phụ cấp cơm trưa
- Buổi trưa được nghỉ 1h
- Nếu làm việc tốt, có trách nhiệm sẽ được xem xét để được hưởng mức lương phù hợp.
- Có lương tháng 13
- Làm việc giờ hành chánh
- Sẽ được đào tạo
- Phụ cấp cơm trưa
- Buổi trưa được nghỉ 1h
- Nếu làm việc tốt, có trách nhiệm sẽ được xem xét để được hưởng mức lương phù hợp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhôm Việt Pháp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI