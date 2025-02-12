Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SWISS VITA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SWISS VITA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SWISS VITA
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SWISS VITA

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SWISS VITA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Theo dõi hoạt động bán hàng và ghi nhận doanh thu
• Theo dõi, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp về trị giá, số lượng hàng bán theo từng mặt hàng, từng địa bàn, từng NVKD, từng phương thức bán;
• Theo dõi tiến độ từng hợp đồng, tiến độ giao hàng để đảm bảo chính sách kinh doanh được thực hiện hiệu quả (chính sách chiết khấu, chính sách khuyến mãi, chính sách đổi trả...);
• Nắm rõ và cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, công nợ phải thu;
• Lập báo cáo theo quy định định kỳ : báo cáo tổng hợp bán hàng, tiến độ bán hàng xuất hóa đơn và thu hồi công nợ, báo cáo doanh số của từng nhân viên, phân tích doanh số (theo loại hàng, mặt hàng, địa điểm, bộ phận,...);
• Kết hợp cùng Bp kho, theo dõi tiến dộ giao hàng theo hợp đồng đã ký;
• Theo dõi tiến trình HĐ bán hàng, báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng (phân loại hợp đồng trả trước, Hợp đồng trả sau);
• Ghi nhận vào phần mềm kế toán liên quan các nghiệp vụ đã diễn ra đúng đủ, kịp thời.
2. Thực hiện công việc xuất hóa đơn, quản lý hóa đơn bán hàng
• Quản lý phần mềm xuất hóa đơn điện tử và thực hiện việc xuất hóa đơn bán hàng theo quy định (Hóa đơn GTGT)
• Thực hiện việc hủy, xóa bỏ, điều chỉnh, thay thế hóa đơn theo quy định của Pháp luật;
• Báo cáo doanh số và kiểm soát tính chính xác của thuế GTGT đầu ra;
• Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn và các báo cáo khác về hóa đơn theo yêu cầu;
• Tập hợp và chuyển giao thông tin hóa đơn cho Bộ phận liên quan khi cần.
3. Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng
• Kiểm tra đôn đốc thu chi liên quan khách hàng, quản lý khách nợ và theo dõi chi tiết từng khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ;
• Ghi nhận tiền khách hàng trả và đối soát công nợ theo quy định;
• Định kỳ lập và gửi biên bản đối chiếu công nợ cho khách hàng/nhà cung cấp,...;
• Tổng hợp, đối chiếu, và ký xác nhận doanh thu theo từng kênh bán hàng phát sinh trong tháng so với hệ thống phần mềm;
• Cuối tháng lập báo cáo nghiệm thu doanh số/ doanh thu tính thưởng từng Sale, từng Team;
• Các công việc khác được cấp trên giao.
4. Báo cáo
• Báo cáo doanh thu theo team/ nhân viên hằng ngày;
• Báo cáo công nợ hằng ngày;
• Báo cáo tiến độ thu hồi công nợ so với KPI hằng tuần;
• Báo cáo tổng hợp chi phí hằng tuần/ tháng, dự kiến chi phí hằng tuần/ tháng;
• Báo cáo hợp đồng khách hàng, chiết khấu bán hàng hằng tuần/ tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán/ tài chính.
• Có Nghiệp vụ về kế toán, định khoản kế toán về doanh thu và chi phí.
• Giao tiếp tốt, có kinh nghiệm xử lý các tình huống liên quan đến P.Kinh doanh
• Phối hợp, tương tác giữa các BP ( P.Kinh doanh – P.Kế toán – BP.Kho)
• Thành thạo phần mềm ERP/ AMIS, excel
• Ưu tiên nữ, sinh năm 1995 trở lại.
• Có kinh nghiêm ít nhất 2 năm trong công việc kế toán bán hàng và công nợ, từng làm công ty thương mại, Dược và đã từng làm Sales Admin/ kế toán bán hàng/ kế toán công nợ/ kế toán thanh toán.
• Tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán hóa đơn, bán hàng, doanh thu, công nợ, thanh toán, dự án.
• Nắm rõ pháp luật hóa đơn; tờ khai thuế và các quy định của luật kế toán

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SWISS VITA Thì Được Hưởng Những Gì

• Team Building, quà tặng sinh nhật, quà tặng lễ tết.
• Tham gia các chương trình thiện nguyện, workshop, year end party, Noel, 20/10, 08/03...
• Lương thưởng tháng 13, KPIs, Lễ- Tết
• Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đồng nghiệp nhiệt tình, vui vẻ.
• Môi trường làm việc xem trọng văn hoá tôn trọng, tận tâm. Nhân sự luôn hỗ nhau trong công việc với mục tiêu đi làm là phải happy.
• Quản lý có tính cách hoà đồng, cẩn thận, chuyên môn cứng, hỗ trợ đồng nghiệp.
• Cam kết đầy đủ chế độ dành cho người lao động theo như pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...)
• Lương 9tr + Phụ cấp cơm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SWISS VITA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SWISS VITA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SWISS VITA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

