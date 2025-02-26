Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TINH TƯƠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổng hợp, kiểm soát doanh thu tại cửa hàng đảm bảo thực hiện đúng chính sách bán hàng, các chương trình chiết khấu giảm giá và tuân thủ pháp luật.

Hỗ trợ bộ phận bán hàng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến bán hàng.

Kiểm soát công nợ phải thu, cảnh báo công nợ khó đòi.

Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến công nợ, tiền thu bán hàng và chi phí từ việc thanh toán tiền hàng.

Lập báo cáo doanh thu định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Kiểm kê, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại cửa hàng, kho trung tâm.

Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác từ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm tại vị trí tương đương.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành kế toán, kinh tế, tài chính…

Khả năng tổng hợp, phân tích tốt, chính xác

Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel tốt

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng ERP Odoo

Có khả năng làm việc độc lập

Trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TINH TƯƠM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên

Hệ thống bảng lương rõ ràng dựa trên đánh giá giá trị công việc, theo quy chế tăng lương định kỳ theo đánh giá thực hiện công việc.

Đãi ngộ, Phúc lợi:Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,…

Phụ cấp: cơm trưa, gửi xe.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Chính sách du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TINH TƯƠM

