Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 140/28 ấp 4 Nhị Bình 10A, Nhị Bình, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Nhập kho date
Làm phiếu tổng
In hóa đơn, đóng mộc
Làm bảng kê, đóng bìa thư
Làm việc theo chỉ đạo của Cấp trên
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Kỹ năng làm việc với số liệu
Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán
Có thể tăng ca
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT
Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định
Du lịch 1 năm/1 lần,......
Hưởng 12 ngày phép/năm
Lương tháng 13
Được làm việc trong môi trường ổn đinh, lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH
