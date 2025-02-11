Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140/28 ấp 4 Nhị Bình 10A, Nhị Bình, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Nhập kho date

Làm phiếu tổng

In hóa đơn, đóng mộc

Làm bảng kê, đóng bìa thư

Làm việc theo chỉ đạo của Cấp trên

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Kỹ năng làm việc với số liệu

Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán

Có thể tăng ca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT

Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định

Du lịch 1 năm/1 lần,......

Hưởng 12 ngày phép/năm

Lương tháng 13

Được làm việc trong môi trường ổn đinh, lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH

