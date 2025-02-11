Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 140/28 ấp 4 Nhị Bình 10A, Nhị Bình, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Nhập kho date
Làm phiếu tổng
In hóa đơn, đóng mộc
Làm bảng kê, đóng bìa thư
Làm việc theo chỉ đạo của Cấp trên

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Kỹ năng làm việc với số liệu
Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán
Có thể tăng ca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT
Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định
Du lịch 1 năm/1 lần,......
Hưởng 12 ngày phép/năm
Lương tháng 13
Được làm việc trong môi trường ổn đinh, lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 140/28, ấp 4 Nhị Bình 10A, Hóc Môn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

