Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tư vấn bán hàng tại Showroom và qua điện thoại, Zalo, Facebook,...
- Lập, duyệt đơn hàng, xuất hóa đơn
- Vào số liệu xuất, nhập, tồn
- Quản lý, trưng bầy vệ sinh quầy kệ trưng bày sản phẩm trong Showroom
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Giao tiếp tốt, thích kính doanh
- Có trách nhiệm trong công việc
- Ngoại hình ưu nhìn
- Giọng nói miền Nam
- Giao tiếp tốt, thích kính doanh
- Có trách nhiệm trong công việc
- Ngoại hình ưu nhìn
- Giọng nói miền Nam
Tại CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 triệu - 15 triệu = lương cơ bản ( 7 triệu -9 triệu)
- Có cơ hội thăng tiến
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Có cơ hội thăng tiến
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI