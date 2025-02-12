Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

- Tư vấn bán hàng tại Showroom và qua điện thoại, Zalo, Facebook,...

- Lập, duyệt đơn hàng, xuất hóa đơn

- Vào số liệu xuất, nhập, tồn

- Quản lý, trưng bầy vệ sinh quầy kệ trưng bày sản phẩm trong Showroom

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Giao tiếp tốt, thích kính doanh

- Có trách nhiệm trong công việc

- Ngoại hình ưu nhìn

- Giọng nói miền Nam

Tại CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 triệu - 15 triệu = lương cơ bản ( 7 triệu -9 triệu)

- Có cơ hội thăng tiến

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM

