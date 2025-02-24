Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hưng Hưng Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường Lạc Long Quân , P3, Q11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Soạn thảo văn bản, hồ sơ hợp đồng (theo mẫu)

- Điều phối đặt xe giao hàng

- Xuất phiếu bán hàng, nhập xuất kho hàng hoá trên phần mềm Misa hoặc excel tùy phân hệ công việc

- Kiểm kho định kỳ cùng với thủ kho

- Nắm rõ số liệu hàng hóa thực tế trong kho

- Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thành thạo excel, vi tính văn phòng

-Kỹ năng nhập liệu chính xác

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý số liệu hàng hóa trong kho.

-Biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế

-Có kinh nghiệm công việc tương tự từ 1 năm trở lên

-Chăm chỉ trung thực

-Nữ : từ 22-35 tuổi

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hưng Hưng Thành Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương 8-12tr

-Địa điểm làm việc : Đường Lạc Long Quân , P3, Q11

-Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 7 (7g 17g30, nghỉ trưa 1g30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hưng Hưng Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin