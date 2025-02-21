Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9

- 9A, Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý, nhập, lập đơn đặt hàng, hoá đơn, phiếu xuất kho bán hàng, khuyến mãi, xuất dùng....kịp thời đầy đủ và chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp về giá trị và số lượng hàng bán trên từng mặt hàng, từng địa điểm bán hàng, từng phương thức bán hàng...
Nhiệm vụ Kế toán bán hàng:
Báo cáo bán hàng
Xuất hóa đơn và chứng từ giao hàng
Xác nhận hàng trả và điều chỉnh hóa đơn trả về
Xuất hàng mẫu, POSM
Lên đơn hàng
Gửi BC Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
Kiểm kê kho hàng hóa
Kiểm tra doanh số của Khách hàng và nhân viên bán hàng
Tính thưởng Doanh số NPP kênh GT
Báo cáo công nợ
Check doanh số và tiến độ thanh toán của GTTT
Xử lý các khoản hỗ trợ thương mại
Các công việc khác liên quan:
Nhận tờ trình CTKM
Nhận đai từ các khu vực gửi về
Báo cáo CTKM
Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của Trưởng phòng/ Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp CĐ / ĐH chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán,
Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên vị trí Kế toán bán hàng hoặc Công nợ. (Ưu tiên có kinh nghiệm công ty phân phối/thương mại ngành FMCG/Mẹ & Bé),
Thành thạo tin học văn phòng, đã từng tiếp xúc sử dụng phần mềm kế toán Misa,
Có khả năng Phân tích, thống kê, Phân loại chi phí và Tập hợp chi phí.
Kỹ năng giao tiếp: nhanh nhẹn, vui vẻ,
Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn,
Kỹ năng xử lý tình huống,
Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm,
Làm việc khoa học, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển
Làm việc trong tập đoàn đa ngành với quy mô lớn, môi trường chuyên nghiệp;
Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa, con người Nhật Bản;
Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến rộng mở;
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên.
Chính sách và phúc lợi
Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường;
Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh;
Quà tặng/thưởng tiền mặt vào dịp Lễ, Tết; tham gia các sự kiện đặc biệt của công ty;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép năm, chế độ ốm đau, thai sản… theo quy định của Luật Lao động;
BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm cho toàn bộ nhân viên;
Phúc lợi từ Công đoàn: hỗ trợ tiền mừng cưới, sinh con, thăm hỏi ốm đau, quà tặng các dịp Lễ, Tết…;
Được mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi dành riêng cho nhân viên Lotus Group.
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo;
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp;
Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 9 - 9A Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

