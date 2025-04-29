Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Vietcombank Tây, lô HH03, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hàng ngày kiểm tra, xác định khách hàng thanh toán tiền và hạch toán thu tiền bán hàng, đảm bảo chốt số dư các tài khoản ngân hàng;
- Báo cáo tình hình công nợ phải thu bán hàng;
- Các công việc khác theo chỉ đạo và phân công của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
- Cẩn thận, trách nhiệm cao đối với công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 7.000.000 - 9.000.000 (deal theo năng lực);
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bài bản, cơ hội thăng tiến;
- Văn hóa công ty trẻ, độ tuổi 9x - 2000, sếp cực tâm lý;
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...;
- Được uống trà sữa, cà phê miễn phí được pha chế từ các chuyên gia trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà D17, khu X4, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

