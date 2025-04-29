Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa Vietcombank Tây, lô HH03, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Hàng ngày kiểm tra, xác định khách hàng thanh toán tiền và hạch toán thu tiền bán hàng, đảm bảo chốt số dư các tài khoản ngân hàng;
- Báo cáo tình hình công nợ phải thu bán hàng;
- Các công việc khác theo chỉ đạo và phân công của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
- Cẩn thận, trách nhiệm cao đối với công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 7.000.000 - 9.000.000 (deal theo năng lực);
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bài bản, cơ hội thăng tiến;
- Văn hóa công ty trẻ, độ tuổi 9x - 2000, sếp cực tâm lý;
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...;
- Được uống trà sữa, cà phê miễn phí được pha chế từ các chuyên gia trong ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM
