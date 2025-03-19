Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Gia Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Gia Khang
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 151 TÔ NGỌC VÂN,P. THẠNH XUÂN, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Kiểm soát, đối chiếu số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng
Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khách hàng
Hạch toán thu - chi ngân hàng
Báo cáo liên quan đến công nợ phải thu cho cấp trên
Đề xuất các giải pháp thu hồi công nợ khách hàng hiệu quả
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán
Nắm vững Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán, Luật thuế liên quan đến công nợ phải thu, doanh thu, hóa đơn, chứng từ.
Giới tính: Nữ
Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, Excel.
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Ưu tiên : có kinh nghiệm trong ngành ván gỗ công nghiệp
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Chịu được áp lực công việc.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán
Nắm vững Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán, Luật thuế liên quan đến công nợ phải thu, doanh thu, hóa đơn, chứng từ.
Giới tính: Nữ
Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, Excel.
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Ưu tiên : có kinh nghiệm trong ngành ván gỗ công nghiệp
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Gia Khang Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9 – 10 triệu
Thưởng lễ và cuối năm
Tăng lương hằng năm và tăng lương theo năng lực
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty và pháp luật
Tham gia các hoạt động và đãi ngộ đặc biệt của công ty dành cho công nhân viên
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ công việc
Thưởng lễ và cuối năm
Tăng lương hằng năm và tăng lương theo năng lực
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty và pháp luật
Tham gia các hoạt động và đãi ngộ đặc biệt của công ty dành cho công nhân viên
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Gia Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI