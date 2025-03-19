Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Gia Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 151 TÔ NGỌC VÂN,P. THẠNH XUÂN, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Kiểm soát, đối chiếu số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng

Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khách hàng

Hạch toán thu - chi ngân hàng

Báo cáo liên quan đến công nợ phải thu cho cấp trên

Đề xuất các giải pháp thu hồi công nợ khách hàng hiệu quả

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán

Nắm vững Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán, Luật thuế liên quan đến công nợ phải thu, doanh thu, hóa đơn, chứng từ.

Giới tính: Nữ

Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, Excel.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Ưu tiên : có kinh nghiệm trong ngành ván gỗ công nghiệp

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Chịu được áp lực công việc.

Mức lương: 9 – 10 triệu

Thưởng lễ và cuối năm

Tăng lương hằng năm và tăng lương theo năng lực

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty và pháp luật

Tham gia các hoạt động và đãi ngộ đặc biệt của công ty dành cho công nhân viên

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ công việc

