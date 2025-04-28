Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thôn Thông Đạt, Xã Liệp Tuyết, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Căn cứ phiếu giao hàng, có xác nhận của khách và hoá đơn xuất cho khách rà soát doanh thu trên phần mềm misa và đối chiếu chốt công nợ với khách hàng
Hằng ngày gửi báo cáo tình hình thanh toán đơn hàng cho Ban giám đốc, kế toán tổng hợp
Đôn đốc các bộ phận liên quan lấy chứng từ gốc đối chiếu hạch toán kịp thời
Nhắc nhở khách hàng thanh toán trước khi đến hạn
Hàng tháng đối chiếu công nợ nhân viên gửi phòng Hành chính Nhân sự
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
