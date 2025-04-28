Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Căn cứ phiếu giao hàng, có xác nhận của khách và hoá đơn xuất cho khách rà soát doanh thu trên phần mềm misa và đối chiếu chốt công nợ với khách hàng

Hằng ngày gửi báo cáo tình hình thanh toán đơn hàng cho Ban giám đốc, kế toán tổng hợp

Đôn đốc các bộ phận liên quan lấy chứng từ gốc đối chiếu hạch toán kịp thời

Nhắc nhở khách hàng thanh toán trước khi đến hạn

Hàng tháng đối chiếu công nợ nhân viên gửi phòng Hành chính Nhân sự