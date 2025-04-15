Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Lập các kế hoạch để thực hiện thu hồi nợ số tiền khách hàng chưa thanh toán, đề xuất các giải pháp thu nợ hiệu quả cho từng trường hợp cụ thể phù hợp từng thời điểm.

2. Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng.

3. Lập các hồ sơ, làm các thủ tục thanh toán để đề nghị khách hàng thanh toán công nợ.

4. Hạch toán khoản thu tiền công nợ khách hàng.

5. Thực hiện các biện pháp như gửi email, gọi điện thoại nhắc nhở, gửi tin nhắn hoặc đến gặp trực tiếp khách hàng để ký bản đối chiếu công nợ, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ.

6. Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại cho khách hàng về các khoản nợ.

7. Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

8. Lập các báo cáo phân tích tuổi nợ, hệ số nợ, báo cáo thu tiền, Lập Kế hoạch thu hồi nợ.

9. Lưu trữ, quản lý, cập nhật theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng.

10. Lưu và sắp xếp chứng từ khoa học và hợp lý.

11. Sắp xếp đi trực tiếp tới các địa bàn để tương tác với Khách hàng nhằm đối chiếu và thu hồi các khoản nợ tốt hơn.

12. Lập các báo cáo theo tuần, tháng, quý và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãn đạo phòng.