Tuyển Kế toán công nợ CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Kế toán công nợ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận , kiểm tra và lưu trữ hợp đồng mua vào;
Kiểm tra hồ sơ thanh toán và hạch toán công nợ lên phần mềm kế toán;
Đề xuất thanh toán công nợ khi đến hạn;
Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với nhà cung cấp;
Hoàn thiện hồ sơ và giao hoá đơn, hồ sơ cho kế toán thuế;
Báo cáo dư nợ 331 hàng tháng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính các trường Đại học;
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm về các nghiệp vụ kế toán;
Có khả năng xử lý số lượng lớn dữ liệu quan trọng và lập báo cáo chi tiết.

Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 15 triệu/ tháng (thỏa thuận);
Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành cơ hội phát triển - thăng tiến vô cùng lớn;
Được hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng thực đơn thay đổi theo ngày đảm bảo dinh dưỡng cho đội ngũ CBNV; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;
Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 16:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

