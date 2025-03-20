Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Hanaro TNS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Hanaro TNS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty Hanaro TNS Việt Nam

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Hanaro TNS Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Duy Tan, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị các statement cho khách hàng, bill và phát hành hóa đơn cho khách
- Thực hiện việc ghi nhận các khoản tiền đến tài khoản công ty theo đúng quy định
- Thưc hiện các giao dịch hàng ngày, bao gồm: xác nhận, phân loại, nhập dữ liệu các khoản phải thu
- Đối chiếu sổ tài khoản phải thu để đảm bảo rằng tất cả các khoản thanh toán đều được tính toán và ghi nhận
- Đối chiếu các khoản sai lệch và giải quyết các vấn đề của khách hàng
- Tạo điều kiện cho việc thanh toán hóa đơn dúng hạn bằng cách gửi các thư nhắc nhở và liên lạc với khách hàng
- Tạo ra các báo cáo liên quan đến tình trạng các khoản phải thu
- Lưu tài liệu của AR
- Kiểm tra các hóa đơn đầu ra cho việc chốt báo cáo VAT
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2/ Yêu cầu
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán – chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Có kinh nghiệm liên quan đến logistics là lợi thế

Tại Công Ty Hanaro TNS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Hanaro TNS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Hanaro TNS Việt Nam

Công Ty Hanaro TNS Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1, Tầng 2, Toà Nhà TTC, số 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

