Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Hanaro TNS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Chuẩn bị các statement cho khách hàng, bill và phát hành hóa đơn cho khách

- Thực hiện việc ghi nhận các khoản tiền đến tài khoản công ty theo đúng quy định

- Thưc hiện các giao dịch hàng ngày, bao gồm: xác nhận, phân loại, nhập dữ liệu các khoản phải thu

- Đối chiếu sổ tài khoản phải thu để đảm bảo rằng tất cả các khoản thanh toán đều được tính toán và ghi nhận

- Đối chiếu các khoản sai lệch và giải quyết các vấn đề của khách hàng

- Tạo điều kiện cho việc thanh toán hóa đơn dúng hạn bằng cách gửi các thư nhắc nhở và liên lạc với khách hàng

- Tạo ra các báo cáo liên quan đến tình trạng các khoản phải thu

- Lưu tài liệu của AR

- Kiểm tra các hóa đơn đầu ra cho việc chốt báo cáo VAT

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.