Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 180A Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp nhận và kiểm tra hợp đồng kinh tế của các bộ phận: Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán. Theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng

Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan mua – bán hàng hóa dịch vụ

Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp: đối chiếu số liệu giữa chi tiết với tổng hợp đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời về số phát sinh, thời hạn công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn.

Định kỳ lập bảng kê công nợ, thực hiện kiểm tra, đối soát số liệu công nợ, làm biên bản xác nhận công nợ với các khách hàng, nhà cung cấp.

Trình ký và gửi bảng kê chứng từ công nợ và gửi thư nhắc nợ cho khách.

Lập báo cáo doanh thu, công nợ khách hàng và nhà cung cấp

Lưu trữ chứng từ kế toán liên quan.

Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kế toán sản xuất, kế toán xây dựng hoặc làm trong lĩnh vực Logistics

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về thuế và các luật liên quan.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel để xử lý số liệu.

Có khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo thỏa thuận, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Phụ cấp tiền ăn trưa 30.000 đồng/ tháng

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin