Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Theo dõi công nợ: Hàng ngày cập nhật danh sách công nợ khách hàng vào bảng theo dõi tổng hợp công nợ để sale gọi điện thu tiền khách hàng
Tính hoa hồng bảo lãnh, hoa hồng giới thiệu, sản lượng.
Đối chiếu và lập biên bản đối chiếu công nợ với đối tác.
Rà soát đối chiếu lại tiền về hàng ngày cập nhật trên hệ thống kế toán
Báo cáo công nợ với KTT và GĐ
Làm báo cáo theo sự chỉ đạo cấp trên.
Có trách nhiệm lưu trữ tất cả các biên bản đối chiếu công nợ
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kế toán.
Kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên
Kỹ năng nắm vững quy trình nghiệp vụ hạch toán, hiểu rõ các quy định về pháp luật.
Khả năng tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo.
Kỹ năng sử dụng phần mềm MISA/ AMIS
Thành thạo EXCEL, WORD,
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn
Ưu tiên ứng viên có tư duy \"Hướng tới khách hàng, Đổi mới mỗi ngày, Cam kết vượt trội\"
Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực từ 9 - 10 triệu/tháng + Phụ cấp
Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích cao & thưởng sáng tạo, đột phá
Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.
Cơ hội được đào tạo, được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến rộng mở.
Đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding; BHXH, BHYT,... theo quy định của Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
