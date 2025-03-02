Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Phong Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20 Huỳnh Thị Bảy, ấp 1, Xã Tân Kiên,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Kiểm tra dữ liệu của bộ phận kho đã nhập vào phần mềm: Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của phiếu đề nghị mua hàng/ hóa đơn đầu vào/ phiếu nhập kho (số lượng, đơn giá, thành tiền) – bảo đảm sự đầy đủ và đúng đắn của bộ chứng từ liên quan đến hàng hóa

- Đối chiếu dữ liệu hóa đơn thuế đầu vào và PM hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.

- Kiểm tra/ đối soát các chi phí dịch vụ, hàng hóa mua sử dụng cho hoạt động chung vào phần mềm kế toán.

- Nhập dữ liệu từ tk khoản tiền gởi, tài khoản vay Ngân hàng vào PM kế toán

- Theo dõi công nợ NCC hàng hóa và thực hiện đối chiếu công nợ từng lần mua, hàng tuần, tháng theo thỏa thuận với từng nhà Cung cấp.

- Thực hiện việc thanh toán cho NCC theo lịch quy định, lập hồ sơ vay (nếu có) trình KTT/GĐ phê duyệt.

- Cập nhật biến động về giá mua hàng mới lên hệ thống.

- Báo Cáo tình hình công nợ NCC / nợ Vay Ngân hàng và các khoản nợ phải trả khác cho Giám đốc hàng tháng trước ngày 05 tháng liền kề.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng hoặc Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán

-Kinh nghiệm làm việc trong công ty thương mại tối thiểu 3 năm (ưu tiên ngành thực phẩm)

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Phong Vân Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: 10- 12 triệu / tháng

- Lương tháng 13, thưởng Tết và các ngày lễ lớn trong năm, thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Đi làm ngay nếu đạt yêu cầu sau buổi phỏng vấn

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến

- Được tham gia các chế độ phúc lợi xã hội như : BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, BH tai nạn, theo quy định của Luật lao động

- Xét tăng lương 01 lần/năm hoặc tăng đột phá khi ứng viên có năng lực.

- Du lịch 01 lần/năm;

- Phần thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ tăng theo thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Phong Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin