Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỂ THAO VTVCAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LV Center số 10 ngõ 67 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Đối soát công nợ hàng tháng đúng theo kỳ đối soát trên hợp đồng với các khách hàng được Công ty giao.

- Giải đáp xử lý những thắc mắc của khách hàng các vấn đề liên quan đến công nợ, hóa đơn, thanh toán...

- Xuất hóa đơn, hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi khách hàng đúng theo hợp đồng.

- Theo dõi dòng tiền về của khách hàng đã thanh toán, push khách thanh toán công nợ theo đúng hợp đồng, xử lý thu hồi công nợ quá hạn (nếu có).

- Phối hợp các công việc khác với các phòng ban liên quan và xử lý các công việc khác được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiểu từ 1 năm trở lên ở vị trí KT Công nợ or tương đương.

- Giỏi tin học văn phòng: Word + Excel.

- Sử dụng thành thạo phần mềm misa.

- Ưu tiên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Tài Chính - Kế Toán.

- Giao tiếp tốt có kỹ năng đàm phán với khách hàng.

- Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, chịu khó, có khả năng làm việc nhóm.

- Gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỂ THAO VTVCAB Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước.

Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận:

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và thử thách, nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Credit du lịch hàng năm, Team building.

Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định, khám sức khỏe 1 lần/ năm.

Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, Sinh nhật, Hội thao, Company Trip.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ Thứ 7, CN hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỂ THAO VTVCAB

